Banderas se va con las manos vacías de los Emmy

No pudo ser. La tercera gala de la 70º edición de los Premios Emmy se ha celebrado esta noche pasada en Los Ángeles con la entrega de premios a los mejores actores, actrices y directores de serie de televisión, dejando al malagueño Antonio Banderas sin premio. Banderas estaba nominado como mejor actor principal de una miniserie por su papel de Picasso en 'Genius', la serie biográfica de National Geographic. Sin embargo, el galardón se lo ha llevado finalmente Darren Criss, compañero de Penélope Cruz en la serie 'The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story'.

El propio Banderas, que celebró su primera nominación a los Emmy, había reconocido que la victoria era muy difícil y ya advertía de que la propia nominación era un triunfo. No obstante, estas galas son impredecible y las posibilidades se mantenían hasta el final. Banderas se enfrentaba por este galardón, además de al propio Darren Criss, a actores con muy buenos papeles, como Benedict Cumberbatch, por 'Patrick Melrose'; Jeff Daniels, pror 'The Looming Tower'; John Legend, por 'Jesus Christ Superstar' y Jesse Plemons, por 'Black Mirror: USS Callister', lo que la convertía en una de las categorías más disputadas.

De haber ganado se habría convertido en la primera estatuilla de los premios Emmy que hubiese ganador Antonio Banderas

También se quedó sin Emmy la española Penélope Cruz, nominada por su papel de Donatella Versace en 'American Crime Story: The Assasination of Gianni Versace' en la categoría de miniserie, donde partía como una de las favoritas. Finalmente el premio se lo llevó Merritt Wever por su interpretación en 'Godless'.