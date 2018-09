Marta y Noelia entran en "Operación Triunfo 2018" por la puerta grande

Marta Sánchez y Noelia Franco, las dos malagueñas aspirantes a concursar en Operación Triunfo 2018, han convencido al jurado y se han ganado dos de las 16 plazas para aprender, concursar y competir por ganar esta edición.

Las dos han sido piropeadas por el jurado, se han llevado las mejores críticas y tienen un sitio entre los 16 elegidos que este mismo miércoles por la noche entrarán en la Academia.

La primera malagueña en entrar en acción fue Noelia Franco. En el segundo grupo, con cinco concursantes más, Noelia fue una auténtica fiera en el escenario. Con una voz tremenda, un poderío mayúsculo y unos ojazos azules, Noelia interpretó el tema "River", una canción de Bishop Briggs. Y la malagueña encandiló al público y también al jurado. De hecho, se dio la curiosidad de que cuando ella iba a ser juzgada se estropeó su micrófono de mano. El jurado le dijo, tras varias intentonas, que no lo necesitaba porque estaba dentro de la Academia.

En el siguiente turno de concursantes estaba la otra malagueña, Marta Sánchez. Sólo podían cantar, cada uno de los aspirantes, durante un minuto y medio. A sus 18 años, la cantante de Torre del Mar es la benjamina de esta edición. Marta apostó también por un tema en inglés, "Superstar" de Jamelia, y también lo hice realmente bien. El jurado, capitaneado por Ana Torroja, ex de Mecano, pasaron a las dos directamente a la Academia de Operación Triunfo 2018.



Marta Sánchez es natural de Torre del Mar y tiene 18 años recién cumplidos. En su presentación en la gala inaugural de este miércoles, en Televisión Española, dijo que no sabe aún cuál será su nombre artístico, ya que coincide con el de la famosa cantante. La malagueña dijo no saber aún. "Acabo de salir del Instituto", dijo entre risas. "No sé si utilizar Marta Sango, porque mis apellidos son Sánchez y Gómez", explicó. Marta se ha formado musicalmente en el coro 'Stella Maris' y forma parte de un grupo que canta a capella llamado 'Artmonies'. Dijo en la gala que en sus primeros recuerdos musicales cantaba temas de Rocío Dúrcal.

Noelia Franco es la otra malagueña de esta edición. Tiene 22 años y vive en la Colonia Santa Inés. La malagueña ha hecho sus pinitos en 'La Voz' y tiene un canal de Youtube en el que cuelga canciones y versiones de otros artistas. Al igual que Marta, las dos han pasado por una serie de castings, primero en Málaga, y después han estado 10 días en Barcelona, donde se produjo la última criba. Muy aficionada al Málaga CF, Noelia es una fiera en el escenario.

El ganador de esta edición de Operación Triunfo 2018 ganará 100.000 euros y representará a España en Eurovisión.