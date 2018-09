A la venta ya las entradas para el segundo Oh, See!

Acaban de recoger, como quien dice, y ya están pensando en la próxima fiesta. Los responsable del Oh, See! Festival, que celebró el pasado fin de semana su primera edición con un incontestable éxito de público, han puesto a la venta un "cupo limitado" de entradas para su segunda convocatoria, de la que no se sabe casi nada; sólo, que se celebrará en septiembre del 2019.

Se trata de una promoción de lanzamiento limitada a 500 entradas generales a un precio reducido de 18€ (+ gastos) y 100 entradas #OhVip a 35€ (+ gastos). Esta última entrada incluirá de nuevo promociones en bebida, acceso vip sin colas, zona reservada con visibilidad preferente, wc exclusivos, merchandising de regalo...

Unas 7.000 personas asistieron en el Auditorio Municipal al primer Oh, See! Fest, la nueva propuesta musical celebrada en Málaga capital y que en su primera edición colgó el cartel de 'sold out'.

Málaga despidió el verano con una nueva propuesta musical especialmente diseñada para los amantes de la primera generación del indie español, con grupos como Los Planetas, Iván Ferreiro, Sidonie, La Casa Azul, Coque Malla, Carlos Sadness, Elyella, Amatria y Nixon.

La empresa granadina Sally Ride Producciones es la organizadora de Oh, See!. Responsables del Festival En Órbita apostaron decididamente por exportar a Málaga la fórmula que tanto éxito les está reportando este certamen que en sus tres ediciones ha colgado el cartel de 'no hay billetes'.

«La idea de hacer un festival en Málaga surge de la buena experiencia de En Órbita. No teníamos dudas del potencial de que tiene esta ciudad y estábamos extrañados de que Málaga no contase con festival de estas características», explicó a este periódico hace unas semanas Karlos Díaz, responsable de la dirección artística del Oh See! Festival, cuya primera edición, que cuenta con un presupuesto cercano «a los 200.000 euros».

Díaz avanzó entonces que ya han «cerrado algunos nombres para una segunda edición» y que tratarán de no coincidir en fechas, como así ha ocurrido este año con el Chanquete World Music de Nerja –que también se celebró el sábado 15 de septiembre– para que el público malagueño no tenga que elegir entre uno u otro.

