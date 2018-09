Hernan Bas plasma su atracción por la literatura decadente en el CAC

El Centro municipal de Arte Contemporáneo acoge la exposición A brief intermission del artista norteamericano Hernan Bas (Miami, 1978), que llega por primera a un museo español con más de una treintena de obras. La muestra abarca su producción más reciente, desde 2007 hasta la actualidad, con dos obras realizadas expresamente para el espacio de calle Alemania.

La obra del artista se recrea en la producción de la romántica y melancólica imaginería del mundo clásico y hace referencia a Óscar Wilde, Joris-Karl Huysmans y otros escritores del periodo esteticista y decadente de la literatura. El autor aseguró sentirse «atraído por las historias y los cuentos», añadiendo que quiere pensar que su interés por ellos «va más allá y se traduce en imágenes que trascienden la mera representación de las cosas que me gustan».

«Me encanta la palabra escrita, pero lucho constantemente para intentar crear imágenes que puedan ser autónomas y competir con ella o, mejor aún, superarla. Me gusta el proceso por el que la obra se convierte en una imagen, ese momento en el que todo lo que he leído y pensado para llegar hasta el cuadro terminado desaparece y este cobra vida propia, encuentra su propio espacio para la interpretación. Una vez que he permitido que salga del estudio, ya no siento que me siga perteneciendo de ningún modo».

Hernan Bas aseguró sentirse «feliz con todo» y incidió en que es la primera vez que expone en nuestro país. Sobre su obra apuntó que la elección de los detalles depende del momento y las personas individuales son distintas en cada cuadro, ya que le gusta pensar que «son diferentes capítulos de su obra».

La literatura y la poesía, fueron las referencias principales del artista en sus obras más tempranas. El sentido del romanticismo, la decadencia y el ocasional existencialismo oscuro que rodean las delicadas figuras de sus pinturas se asemejan al siniestro mundo de Edgar Allan Poe, el dandismo de Oscar Wilde, la exploración de Jean-Yves Raimbaud y el estético de Joris-Karl Huysmans.

Mephistopheles, at 17 (reading poetry), fechada en 2007, es la obra más temprana de la exposición que podrá visitarse hasta el próximo 9 de diciembre.