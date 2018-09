Una malagueña entra en el prestigioso ballet del Bolshói

La alumna de la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga (ESAEM) Irene Estévez, de 16 años, ha sido seleccionada para formar parte de la Escuela de Ballet del Teatro Bolshói (Moscú), una de las más antiguas y prestigiosas del mundo.

La joven estudiará a medias entre ESAEM y la Bolshói, la escuela coreográfica más antigua e importante de Moscú que además está afiliada al Ballet Bolshói, uno de los más reconocidos mundialmente.

Estévez, que ya participó el año pasado en el Youth America Grand Prix (YAGP), la competición de danza internacional para niños entre nueve y 19 años más importante del mundo y que consiguió más de 90 puntos sobre 100 en las cuatro pruebas que realizó, está viendo cumplido su sueño de ser bailarina profesional.

"Estoy muy contenta porque es una oportunidad única ya que es muy difícil entrar en una escuela como la Bolshói, yo diría casi imposible", ha manifestado, y ha añadido que es "como un sueño porque tanto trabajo y esfuerzo ha merecido la pena, y ha hecho que obtenga lo que siempre he querido: ser bailarina".

La joven estudiará a caballo entre la Bolshói y ESAEM, y es que aquí en Málaga tendrá que hacer el sexto y último año del Grado Profesional, un curso que será becado por ESAEM, tal y como ha indicado la directora de la escuela, Marisa Zafra, en un comunicado.

"Vamos a becar tu último curso en nuestra escuela, porque pensamos que hay que apostar por personas como tú. Así podrás tener las dos titulaciones (rusa y española) y con la titulación oficial de ESAEM podrás ser docente en España", ha sostenido.

Valentina Letova, profesora titular de ballet clásico en ESAEM y gran conocedora del ballet ruso, después de haber sido primera bailarina del Ballet Estrellas de Rusia, se ha mostrado "muy orgullosa de Irene porque es una gran trabajadora, le gusta, quiere y puede ser bailarina (...)". "Estoy encantada de que la hayan aceptado en la escuela más importante del mundo, porque va aprender muchísimo", ha apuntado la docente.

Sin embargo, ha lamentado la "poca ayuda institucional que hay en España" para nuevos valores como Estévez: "Me duele mucho que si en España quieres ser bailarina, tienes que salir al extranjero. He vivido 26 años aquí y no he visto ningún cambio ni avance en esta materia". Frente a ello ha puesto el ejemplo de Rusia, que "ha pasado por muchas grandes crisis a lo largo de su historia, pero las inversiones en la cultura y el arte siempre han permanecido a flote".

Con tan sólo 16 años, Irene Estévez se convertirá en la única malagueña que ha formado parte de esta academia, desde donde parten la mayoría de sus miembros hacia el ballet Bolshói, al igual que otras muchas compañías rusas.

La joven, que ha agradecido la dedicación y el cariño de la ESAEM con ella, tiene por delante meses de riguroso entrenamiento comprensivo y clásico, que es el método de educación del Bolshói, además de asistir a clases académicas. El programa incluye técnicas de ballet, repertorio, pas de deux, jazz, danza de carácter, y danza histórica.