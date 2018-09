"Cuando me echéis de los escenarios, cantaré en los bares"

Tiene sus dos noches vendidas ya en el Teatro Cervantes. Y es que Málaga siempre ha acogido con fervor a este autor de canciones, sincero y directo, carismático y magnético. Disfruta del éxito de su nuevo sencillo, Dicen (con Karol G), y de una gira, Único, en la que devuelve el show a su esencia: las canciones

Vuelve Antonio Orozco a Málaga, uno de sus feudos. El Teatro Cervantes ha colgado ya el cartel de no hay billetes para sus dos recitales, los días 3 y 4 de octubre; dos funciones muy especiales de, como dice el cantante y compositor, «música y variedad». «Único [el título de la gira] no es una obra de teatro, no es una película, no es prosa ni tampoco es poesía, no busques nada corriente y no hagas nada más que dejarte encontrar, hablaremos de ti, hablaremos de tu vida, de tus emociones y también de tus miedos, Único eres tú, Único no es, ni más ni menos, que una parte maravillosa de tu vida», asegura Orozco, en la cresta de la ola de la popularidad con su nuevo sencillo, la muy rumbera y latina Dicen (con Karol G). Nada mal para un músico que lleva casi 20 años en esto.

Dicen se ha convertido en un número uno de descargas y el vídeo tiene ya más de siete millones de visualizaciones, ¿esperaba este éxito?

¡Que locura! No esperaba nada así y no creo que haya nadie en el mundo preparado para esperar algo así. Es un trabajo de un año y cuatro meses, con el que buscábamos recuperar la rumba catalana y parece que lo hemos conseguido, a la gente le encanta y se está convirtiendo en una canción importante poco a poco.

El vídeo abre con la frase «Todo lo que dices de los demás, dice mucho más de ti». ¿A quién va dirigido?

Es una crítica total a la facilidad y la capacidad que tiene la gente de hacer comentarios dañinos y terribles, ¿no? Si pretendes desarrollar un proyecto que esté lejos de las líneas normales eres prejuzgado de forma atroz. Y un día te despiertas y te das cuenta de que estás haciendo exactamente lo que los demás quieren que hagas. Y no debe ser así. Digan lo que digan, te debe importar poco o tal vez nada.

Y en esta era de internet, ¿qué le gustaría que dijeran de usted?

[Risas] Nada. Creo que para que el karma sea bueno y sea devuelto, hay que ser bueno. A mí lo que digan los demás no me importa.

Cualquiera pensaría que la rumba catalana no está de moda, pero tú la reinventas?

Para mí siempre ha estado de moda. En cualquier fiesta, cada vez que cojo la guitarra o el piano, la rumba siempre sale. Tenemos referencias brutales: Ketama, Antonio Carmona, hicieron sus ritmos. Yo solo he tratado de darle un color diferente y un poquito más actual.

Este año se cumplen 18 años de su primer disco, Un reloj y una vela, cumple la mayoría de edad en el mundo de la música, ¿qué se siente?

-¿Ah sí? No me había fijado, ¡gracias! La verdad es que estar 18 años seguidos subidos en esta ola tiene mérito. Es un mundo de locos, hay que hacer el equilibrista y el funambulista todos los días para seguir aquí. Estoy orgulloso e intentaré disfrutar al máximo de este momento que estoy viviendo.

¿Y qué cree que estará haciendo Antonio Orozco dentro de otros 18 años?

Me temo que será difícil que os podáis librar de mí, no tengo otro afán. Empecé a cantar hace muchos en los bares... y lo volveré a hacer cuando me echéis de los escenarios. No tengo ningún pensamiento de hacer otra cosa.