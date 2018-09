La malagueña Noelia, favorita en la primera Gala de OT 2018

La segunda edición del nuevo Operación Triunfo celebró este miércoles noche su primera gala, tras la gala cero de la semana pasada en la que las dos malagueñas a concurso lograron entrar en la Academia. En la gala, la malagueña Noelia se hizo con el título de "favorita del público" al ser la más votada tras su interpretación del mítico tema, de Aretha Franklin, 'Respect' junto a su compañera Alba (ver actuación) . En una noche de primeros comienzos la joven consiguió brillar sobre el escenario a pesar de que el baile, como ella misma confesó, no fuese su punto fuerte y cometió algún que otro despiste.





Primeros nominados

A pesar de no ser el registro habitual de la joven,Arrancando como viene siendo habitual con la- en esta ocasión con la canción 'This is me' de la banda sonora de la película The Greatest Showman-interpretandtotalmente diferentes que dejaron en la palestra a, los primeros dos nominados de la edición.Los primeros en pisar el escenario fueron los "chicos cocodrilos", como denominó el presentador. Tras ellosinterpretaron 'Perfect' de Ed Sheeran;pusieron ritmo a la noche con 'Échame la culpa' aunque no consiguieron superar las expectativas del jurado;interpretaron el cásico 'Alfonsina y el mar;'Respect' en memoria de Aretha Franklin;'Ella' de Bebe;una balada pop de Malú 'Volver a verte' y cerrando la nochehicieron bailar al público con la canción 'Feel it still'.El jurado formado pory el invitado de ocasiónfueron los encargados de vy decidir a los cuatros nominados. Joan fue salvado por sus compañeros y África por el público, por lo que finalmente Sabela y Alfonso tendrán que enfrentarse la próxima semana a la decisión del público.Una, que se unieron a las vividas esta pren la que los chicos han tenido que demostrar que quieren luchar por su sueño. Además durante la primera gala, los chicos contaron con la visita de dos artistas del panorama nacional: la veteranaque presentó su nuevo trabajo y la ex concursante, que justo hace un año ocupaba el sillón del plató de Operación Triunfo siendo una concursante más y ahora prepara su nuevo disco.