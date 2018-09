´Makala´ y ´Chien de garde´, en el Festival de Cine Francés de Málaga

El documental Makala, de Emmanuel Gras, la historia sobre relaciones tóxicas familiares Chien de garde y la cinta Primaire protagonizan la vigésima cuarta edición del Festival de Cine Francés de Málaga que la Alianza Francesa organiza del 24 de octubre al 2 de noviembre. Makala ha recibido premios en varios festivales entre ellos el de Cannes; y la francófona Chien de garde representará a Canadá en los Oscar de Hollywood. En total, está programada la proyección en el certamen de una veintena de títulos, todos en versión original subtitulada en español.

Según ha informado la Alianza Francesa en un comunicado, el cine Albéniz de la capital continúa siendo la sede principal del evento junto al Centre Pompidou y el Centro María Victoria Atencia de la Diputación de Málaga, que acogerá la proyección de los cortometrajes, seleccionados en colaboración con el Festival Premier Plan de Angers (Francia).

El espacio cultural La Térmica ha sido elegido para acoger la sección de documentales, entre los que destacan A voix haute: la force de la parole, una producción sobre un concurso escolar de oratoria, y Qu'est ce qu'on attend?, con la que Marie-Monique Robin insta a cambiar las cosas desde el ámbito local. El realismo mágico de Dernier jour a Shibati completa este capítulo de documentales, en el que los procesos de cambio son el eje común de todas las producciones, que describen cómo una ciudad, un espacio o la ciudadanía son capaces de transformar un lugar, un hábito o una forma de ser.

Esta vigésima cuarta edición contará también con un homenaje al director alsaciano Jean-Pierre Melville, considerado como uno de los precursores de la Nouvelle Vague y figura clave del cine polar francés. L'armé des ombres y Le cercle rouge componen esta retrospectiva junto al mediometraje de Benjamin Clavel In the mood for Melville, que repasa la carrera del homenajeado en el centenario de su nacimiento y su legado al séptimo arte gracias a sus catorce películas.

Además, el Festival acogerá a unos 11.000 alumnos de centros educativos de las ocho provincias andaluzas en colaboración con la Junta de Andalucía y facilitará al profesorado material sobre las películas visionadas durante el certamen.