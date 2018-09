´Succession´: otra familia podrida

A veces toda la enjundia de una serie televisiva puede resumirse en un breve diálogo de un episodio. Así ocurre en Succession, diez episodios sobre eso que ahora se llama una familia disfuncional y que siempre se había llamado un desastre de familia o, si se quiere, una familia que es una caverna pestilente donde el más bueno solo muerde a los demás una docena de veces por día.

El diálogo dicho lo mantienen el padre-patriarca del clan (un muy potente conglomerado de empresas dedicadas al entretenimiento y a las cadenas de informativos) y la community manager (antes, relaciones públicas) del holding (antes, imperio comercial). Resulta que las cosas pintan mal para los negocios por culpa de que se ha descubierto que el hijo quiere matar simbólicamente al padre (toma ya Freud) sustituyéndolo al frente de la empresa, con la muy voluble connivencia de sus tres hermanos. Como esas desavenencias e intrigas son malas para la pasta, se decide hacer una campaña de imagen mostrando al grupo como una familia feliz que pasea por una casa campestre al soleado atardecer.

La community le anuncia al viejo Logan Roy, el gran jefe, el truco previsto: «Nuestra idea es presentarlo a usted como un buen padre». Logan se revuelve en la silla, perplejo, y pregunta: «Y eso ¿por qué?» La manager contesta dudando: «Porque es usted un buen padre». Y Roy concluye estupefacto: «Ah...» Y es que en ese nido de víboras venenosas pero lelas y parásitas la estructura familiar ya hace tiempo que voló dinamitada por la extrema necedad de cada uno de sus componentes. Tan es así que uno va viendo la serie (entretenida, por tanto imbécil que la cruza) admirado de cómo los norteamericanos siguen vendiendo la family como el soporte social básico aun cuando sea un montón de estiércol. El padre es despótico e iracundo. Su hijo mayor es tonto perdido, empeñado en retirar a una prostituta para hacerla su compañera sentimental, analfabeto amén de bipolar: véase su histeria cambiante en la secuencia de las cocinas. El que sería el heredero se droga sin tasa, tartamudea en presencia de papá y no se entera de nada porque ni siquiera está a la altura del más evidente tejemaneje. La hija es boba perdida, una garrapata social que juega a la alta política exhibiendo un cerebro conjunto vacío. El cuarto en discordia queda definido también en otra frase que le sueltan: «Pero ¿tú no tenías que estar inaugurando una discoteca o algo?». Y a su alrededor pululan un presunto zangolotino medio pariente (que, sin duda, cobrará protagonismo en la nueva temporada); un extraordinario demente sin personalidad alguna (el marido de la hija), que habla con la vagina de su mujer; un par de viejos lobos de la empresa que matarían a su madre (si no lo han hecho ya) por medrar un poco; la enigmática nueva esposa del dictador, que parece sacada de una peli de malos de serie B; un prestamista cocainómano; y hasta un joven oriental homo que no se sabe muy bien qué pinta en la trama. (En realidad, no se sabe muy bien qué pintan en la trama muchos secundarios: todo sea por soltarlos a ver si crecen en la siguiente tirada de episodios). Y así asistimos al espectáculo de derrumbe familiar y empresarial, con idas y venidas, subidas y desmorones. Es como la estupenda Crematorio, pero casi en clave cómica, pues no sabe uno si reírse con tanto gilipollas o llorar al entrever que puede todo ser verdad. Desde luego, quien la filmó y firmó tendría puesto de honor en la cofradía de críticos furibundos a la institución familiar.