Fortes, a la espera de ser intervenido de la fractura de peroné y rotura de ligamentos

El matador de toros malagueño Saúl Jiménez Fortes se encuentra a la espera de ser intervenido de la fractura del peroné de su pierna derecha sufrido el pasado viernes tras ser cogido violentamente por un astado de la ganadería de Conde de Mayalde en la plaza de Las Ventas. La inflamación que presenta la zona afectada no ha permitido aún la operación en la Clínica San Francisco de Asís de la capital madrileña, que está prevista para finales de la presente semana. Además, el diestro tiene rotos los ligamentos del tobillo, por lo que la recuperación se va a prolongar al menos dos meses. Tras dar por concluida la temporada, a la que le quedaban dos paseíllos en Boadilla del Monte y Zaragoza, el espada se centrará este invierno en recuperarse para el inicio de la próxima campaña; aparcándose momentáneamente su presentación en ruedos americanos, que inicialmente estaba prevista para el mes de diciembre en Colombia. No obstante, no se descarta que pueda hacer algún paseíllo en este continente a inicios del próximo 2019.

El picador malagueño Adrián Navarrete, premiado en el Desafío Ganadero de Madrid



El picador malagueño Adrián Navarrete ha sido premiado como autor del mejor puyazo en el Desafío Ganadero que durante el mes de septiembre se ha celebrado en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid. Han sido los propios aficionados los que, a través de sus votos por Internet, han reconocido la actuación del varilarguero que actuaba a las órdenes del diestro Sánchez Vara. En las restantes categorías a concurso, se ha premiado como triunfador al matador Fernando Robleño, al toro Navarro de Valdellán, al banderillero Ángel Otero y al lidiador Marco Galán.

Galdós, triunfador en Las Rozas tras cortar tres orejas



El diestro Joaquín Galdós se proclamó el domingo triunfador de la corrida de toros celebrada en la localidad madrileña de Las Rozas, donde salía a hombros junto a otros dos jóvenes espadas como son José Garrido y Álvaro Lorenzo. Dos orejas pasearon cada uno de ellos, mientras que el ex alumno de la Escuela de Málaga logró pasear tres a un encierro de José Vázquez de juego desigual.

Actuaciones de los alumnos de la Escuela Taurina



Dos alumnos de la Escuela Taurina de la Diputación de Málaga han actuado este fin de semana en diferentes clases prácticas. El primero en hacerlo era el viernes Rafael León en Villanueva de Córdoba, con motivo del XIX Encuentro Andaluz de Escuelas Taurinas. El joven malagueño paseó una oreja. El domingo, por su parte, le correspondía a Álvaro Passalacqua comparecer en la Feria de Algemesí, en una novillada suspendida el martes anterior por la lluvia en la que sustituyó a su compañero Julio Alguiar.