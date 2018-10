Alfonso se convierte en el primer expulsado de OT

Este miércoles noche ha tenido lugar la segunda gala de la nueva edición de Operación Triunfo. La noche arrancó con la actuación grupal de todos los concursantes, quienes interpretaron `Bonito es' de Los Sencillos e hicieron del comienzo del programa una gran actuación.



Los primeros que empezaron la ronda actuaciones fueron los dos nominados de la pasada semana Sabela y Alfonso. La primera, eligió una acertada canción gallega, `Benditas feridas' de Rosa Cedrón e hizo una actuación, que le llevó junto con el apoyo del público a salvarse de la expulsión y a disfrutar una semana más de la academia. En cambio, Alfonso y su balada `All of me' de Jonh Legend, no tuvieron tanta suerte, ya que se convirtió al final de la noche, en el primer expulsado de esta segunda edición del nuevo OT.



Las malagueñas se salvaron de las nominaciones gracias a su carisma y fuerza en el escenario. La primera en actuar fue Noelia, quien actuó con uno de los que se convertirían en nominado de la noche, Dave, e interpretaron la versionada canción de Camarón de la Isla, `Volando Voy' (ver actuación). El jurado calificó su actuación de vibrante y a ella de "huracán".



Marta, la otra malagueña concursante, deslumbró a los miembros del jurado con el dueto que interpretó junto a su compañera, Natalia, la favorita del público en esta gala. Ambas cantaron la canción`Tainted Love'de Soft Cell y su actuación estuvo llena de fuerza y sensualidad (ver actuación).



Una segunda gala que recibió la visita de dos artistas invitados, el grupo musical Tequila y la concursante de la pasada edición de Operación Triunfo y premiada como Disco de Platino, Mimi, ahora conocida como Lola Indigo. La invitada y primera expulsada de la anterior edición, transmitió ánimo a todos los concursantes y dejó claro que salir el primero no era sinónimo de fracaso





Los nominados

En esta gala, el jurado ha contado con nuevos miembros como la cantante Rosana y la productora, Julia Gómez Cora. En este caso, la ausente de la noche ha sido Ana Torroja, quien por motivos de trabajo no ha podido asistir., y se han puesto de acuerdo para hacerles saber a todos que no ha sido una buena gala y que tienen mucho que mejorar.Estas imperfecciones a lo largo de las diferentes actuaciones de la noche, han hecho que propusieran para abandonar la academia a María, África, Joan y Dave.Finalmente, y tras las diferentes salvaciones de compañeros y profesores, África y Dave se han convertido en los nominados de la noche, siendo para alguno de los dos esta próxima semana, la última dentro de la academia.