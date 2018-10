Antonio Orozco, ´único´ en el Cervantes

El cantante y compositor Antonio Orozco regresó este miércoles (y repite el jueves) al teatro de la calle Ramos Marín para Único. Segunda temporada, una gira en la que vuelve a la esencia de sus canciones y persigue la cercanía con su público más fiel. Orozco demostró, una velada más, que es un gran compositor y, sobre todo, un animal de escenario. Como aseguró hace unos días en una entrevista con este periódico: «Me temo que será difícil que os podáis librar de mí, no tengo otro afán. Empecé a cantar hace muchos en los bares... y lo volveré a hacer cuando me echéis de los escenarios. No tengo ningún pensamiento de hacer otra cosa».