Fran Perea: el regreso del hijo pródigo convertido en maduro cantautor

Era una de las citas más esperadas de la temporada musical malagueña: la presentación en su tierra natal del nuevo disco de Fran Perea, Viaja la palabra, el primero tras ocho años de silencio musical. La Sala María Cristina acogió una velada cómplice, en la que el actor y cantante demostró que, a punto de cumplir 40 años, se encuentra en plena madurez expresiva. «Quería empezar por Málaga, porque este disco tiene mucho de Málaga, está compuesto en gran parte allí, donde está mi familia y mis amigos. Es un poco una forma de decir: Mira, me fui de Málaga hace 18 años y ahora traigo esto», comentó Perea hace unos días a este periódico en una entrevista con motivo del lanzamiento de Viaja la palabra y su concierto malagueño.

El nuevo repertorio del también director teatral no tiene mucho que ver con aquel Uno más uno son siete, sintonía de la serie Los Serrano, con el que saltó rápidamente a la fama. Temas como La canción del guerrero son pequeñas confesiones, viajes interiores por las venas y el corazón de un hombre con mucho que decir y que no quiere perderse en ambages: canciones apoyadas en melodías rotundas y arreglos de los que no despistan, para que no perdamos de vista que lo verdaderamente importante es la palabra.

Asegura Fran Perea que, aunque va a la contra en un mercado discográfico marcado por la música de baile y sobreproducida, está convencido de que aún hay gente dispuesta a aceptar propuestas como la suya, a sentarse a escuchar con atención a un tipo, su guitarra, sus palabras y sus sentimientos. Desde luego, esta noche lo logró en la Sala María Cristina.