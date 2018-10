La serie ´Crímenes que cambiaron la historia´ se presenta en el Cine Albéniz

La cuarta jornada de Screen Tv, muestra de cultura televisiva organizada por el Festival de Málaga y el Ayuntamiento, ha presentado este viernes en el Cine Albéniz la gran serie documental de Mega, 'Crímenes que cambiaron la historia'. Se trata de la primera serie documental de producción propia de la cadena del grupo Atresmedia y en ella, se abordan diferentes crímenes intrigantes que han ocurrido a lo largo de la historia de nuestro país y que han supuesto un gran impacto en la sociedad del momento.

Al acto de presentación han asistido el director de contenidos de CropTV, Ramón Campoamor, y el coordinador de canales temáticos de Atresmedia Televisión, Luis León Luri, el cual destacó que "es una producción completa, con la que la cadena quieren mostrar esos aspectos que no se conocieron de primera plana y que pasaron desapercibidos, pero que han supuesto un cambio importante en la sociedad y en la forma de investigar de los cuerpos de seguridad que abordaron estos casos".

Se trata de una serie que se acerca a estos crímenes desde una perspectiva diferente, dando un giro a las historias para mostrar al espectador algo nuevo y a lo que no están acostumbrados. "No es el típico relato del asesinato en la clásica serie sobre ello, hemos abordado cada uno de los casos dando una nueva visión de la investigación y destacando aquello que no se conocía", ha detallado Ramón Campoamor.

Los casos que se relatan van desde el conocido 'Asesino de la baraja' hasta el asesinato del presidente Canalejas a plena luz del día, pasando por el suceso de Romasanta, considerado como el primer caso de licantropía clínica documentado.

Las diferentes historias han contado con policías, guardias civiles, periodistas especializados, abogados, científicos e incluso amigos y familiares de las víctimas. Los relatos, algunos de ellos de primera mano, junto con el gran trabajo de producción ha hecho que se ofrezca un producto de calidad cargado de datos curiosos y descocidos.

Con este estreno, la cadena quiere hacer ver que en cada crimen hay alguna pista o camino que encauza al cambio y conocimiento de nuevas tácticas de investigación.

'Crímenes que cambiaron la historia' ocupará el prime time de Mega y aunque todavía no tiene fecha de estreno en televisión, la emisión será inminente según ha asegurado Luis León, coordinador de canales de Atresmedia.