Juan Hidalgo, maestro de lo inaudito

En uno de los cartones zaj puede leerse: «zaj es como un bar. La gente entre, sale, se toma una copa y deja una propina». Ese es el como de zaj, un campo vocal que arranca desde la última de las letras del alfabeto. Lugar en el que la gente deambula y, agradecida o perpleja, deja algo. Tal vez tenga que hablarse de una estética de la propina, rescatando esa palabra de la sordidez o vergüenza con la que suele relacionarse. En sentido originario la propia era el agasajo que se repartía entre los concurrentes a una junta, aunque con posterioridad se convirtiera en el dinero que sirve como muestra de satisfacción frente al servicio recibido: algo, literalmente, que se da por añadidura. Una situación económica, por tanto, que aparece bajo la constelación del etcétera. Juan Hidalgo es sin duda un artista referencial con sus obras plásticas, poéticas, musicales, fotográficas y objetuales en las que la noción de etcétera designa precisamente la heterogeneidad. Regalos mínimos, en los que el objeto pierde toda importancia para quedar, en primer término, la relación social, una cierta termodinámica de los sujetos en el proceso festivo. Damos algo en reconocimiento de un tiempo de excepción.

«Mi madre me contó – escribe Juan Hidalgo – que cuando estaba en La Mancha con sus padres y hermanos, de pequeña, pedían en la tienda el algo después de hacer una compra. -deme vd. el algo, decían. y el tendero les daba unas pastillas de limón, unas habas secas, algo. yo también les doy este algo». Ese recuerdo es uno de los hilos de oro con los que el narrador mantiene su particular forma de anotar los acontecimientos. A veces se dan unas galletas y un vaso de vino, un pan pequeño o Juan Hidalgo acarrea paquetes que los da cuando le apetece, también puede regalarse a todos los presentes un espejo o entregar margaritas. Zaj es un excedente del sentido, una forma del agradecimiento extraño que se adelanta al gesto de la propina. La economía poética de lo mínimo expresa su generosidad en acciones, en las que están las huellas de los amigos, rastros de conversaciones, chistes privados, guiños de complicidad. No lo ocultan: dan las gracias a los que quieren, cierran el cerco de una confabulación. La mirada se entretiene en su propia curiosidad, se toma el tiempo necesario para paladear los nombres y las fechas. La constelación en la que se sitúan las ocurrencias de zaj es ancestral y, sin embargo, radicalmente moderna: es la que va desde el haikú a la constelación azarosa de Cage. Atraviesan la realidad endurecida para mostrar, en un súbito centelleo, la vanidad de todo lo grave, ingresan en el instante de la exclamación o de la sonrisa.

La ironía y el humor carnal articulan el profundo atrevimiento de zaj, su incitación a que la sabiduría sea conversación, conocimiento corporal. Las actividades son una suerte de testimonio poético o, mejor, una encarnación del tiempo y de la propia experiencia vivida. Los bares, los viajes, los amigos, son el gozoso laberinto zaj, una crítica del racionalismo que pretende borrar sus huellas, sublimar la carne. Aquí, al contrario, la pasión del curioso incita a trazar el recorrido como una experiencia personal (marcas de las manos, tacto cordial) en la que lo segregado o ensombrecido, insignificante como hermoso, como esas migajas que nos regalan. Conviene recordar algunas de las actividades a las que dedica zaj, según sus propias declaraciones: traslados, conciertos, escritos y cartones, festivales, viajes, exposiciones, tarjetas, libros, encuentros visitas y largos etcéteras zaj. Una trayectoria excéntrica de creadores situados en un terreno fronterizo en el que confluyen la palabra, el sonido, el gesto y la imagen. Marchetti e Hidalgo decidieron a finales de los años cincuenta abandonar la investigación musical de corte tradicional para dedicarse al hecho musical, «como búsqueda de un lenguaje no exclusivamente sonoro».

Juan Pedro Quiñonero señaló, acertadamente, después de asistir a un concierto zaj en los Encuentros de Pamplona de 1972 que zaj nunca podrá decepcionar a los pseudocultos puesto que no propone nada, «porque zaj no consuela de angustias, ni de soledades, ni de amarguras, porque zaj no inventa paraísos artificiales, porque zaj no nos instala en un futuro maravilloso, porque zaj no recurre a los laberintos de la moral, porque zaj no es un alka-seltzer para el espíritu (quizá si tenga algo de vomitivo...), porque zaj no encubre metafísicas ni pensamientos lógicos, porque zaj no se reconforta con promesas ni con historia. zaj es la ruina del arte». La ruina zaj no induce a la melancolía, ni custodia un territorio secreto sino que se entrega a la vivencia diaria, construye un cuaderno de bitácora, se niega a proyectar en el futuro la realización del deseo. Acaso estas cosas que «no ofrecen consuelo» tengan que comprenderse como momentos de lo que Mallarmé llamó el demonio de la perversidad: hacer aquello que no es preciso hacer, recibiendo a cambio la única ventaja de la incomodidad que uno siente al enfrentarse con productos que a uno le son, por naturaleza, extraños, más allá de una falsa perspectiva de principios supremos. Puede llegar a incomodar hasta la presencia de una canaria (más) enjaulada. Lo que se da causa, de repente, desazón, la sonrisa que convierte en mueca.

Juan Hidalgo habló, en una entrevista, de la constatación de Cage de que no hay silencio en la naturaleza, recordando la experiencia de Cage de la cámara anecóica. Lo que se requiere es una pasión de la escucha, una capacidad sutil para advertir el impulso de la sangre, la música del sistema nervioso, aquello que pasa inadvertido pero sin lo cual sencillamente no podríamos vivir: «La música zaj – escribe Llorenç Barber– lo es sólo oblicuamente, una oblicuidad que da espesor otro a un actuar, pero también a un escuchar que pronto se llena de adherencias». Esa música oblicua se concreta, sobre todo, como anotación, elementos sobreañadidos que no collages, el resto que no es lo que sobre sino lo que falta. Juan Hidalgo, con su sabiduría de lo cotidiano, señaló que «el arte es como estar en casa un domingo por la mañana en sandalias, camiseta y calzoncillos». Demostró, a lo largo de toda su vida, con una combinación fascinante de lucidez y ludismo, que la música es la vida. Era un poeta raro, un músico diferente, un libertario del deseo, un maestro ajeno a cualquier academia. Nos regaló infinidad de cosas, siendo lo más preciado su amistad, nos enseñó que en el etcétera puede estar lo más hermoso, lo inaudito, inesperado, intrascendente e increíblemente hermoso. Este artista insular nos hace recordar que la inquietud vital no termina nunca. La música de Juan Hidalgo no dejará de inspirarnos.