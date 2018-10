Juan Hidalgo: raro y homosexual

La condición sexual del artista se proyecta en su obra, y le otorga a su vez la condición de pionero en dar visibilidad y articular un raro lenguaje plástico, rompedor. Un artista raro y homosexual, cuya producción parte de la música para comenzar a expandir una singular banda sonora, experimental y conceptual como el conjunto de su impulso y gesto, en la poesía, la acción, la fotografía, los objetos y la instalación. Un discurso vital y creativo que se contamina y se confunde, en sentido artístico, para emerger como uno solo. Juan Hidalgo (Ayacata, 1927-Las Palmas de Gran Canaria, 2018) cultivó todas las artes a las que se acercó para proyectar su vida, y convertir en arte cada gesto cotidiano. La rutina doméstica, la observación, el silencio, el humor, el sexo, las relaciones personales... Todo ello y un infinito etcétera a modo de loop sonoro, conducen al artista inclasificable que fallecía en febrero pasado a los 90 años.

El tardío reconocimiento a su condición con la concesión del Premio Nacional de Artes en 2016 –la incomprensible negativa, según los críticos y estudiosos de su obra, a que se le otorgara el Velázquez es un hecho incomprensible, de mezquindad artística – ha permitido que Juan Hidalgo, el hombre y el artista, «hijo de John Cage y nieto de Marcel Duchamp» – como le gustaba recordar –, impulsor de zaj y vaso comunicante con el colectivo Fluxus, vuelva a las salas de exposiciones con una generosa revisión de su producción desde mediados de los años 50 del pasado siglo hasta la actualidad, fruto del Nacional de Artes Plásticas.

La retrospectiva que se inauguraba el pasado 20 de septiembre en la sala principal de Tabacalera Promoción del Arte, en Madrid, organizada por el Ministerio de Cultura y Deporte, y comisariada por Fernando Castro Flórez en estrecha colaboración

con Carlos Astiárraga, pareja de Juan Hidalgo, experto en su obra y comisario de distintos proyectos expositivos, es una puerta abierta a «todo Juan Hidalgo». Y es igualmente, la oportunidad que se brinda, no sólo de meter la cabeza en su heterogénea producción, sino de sumergirse en la condición sexual que el artista hacia visible en cada acción artística.

La homosexualidad en Juan Hidalgo planea en esta exposición, como no podría ser de otra manera, y es motivo de hitos editoriales, como es el caso de la publicación del libro Juan Hidalgo y Zaj. Arte subversivo durante el franquismo [etcétera], de Julio Pérez Manzanares (Segovia, 1983), doctor en Historia del Arte. Un texto que es fruto de la tesis doctoral que realizó sobre Juan Hidalgo y zaj, en la que más allá de revisar el tránsito vital y artístico del grancanario, que también lo hace, pone el foco en la identidad sexual y cómo esta se manifiesta y da cuerpo al trabajo de Hidalgo a lo largo de su fructífera vida como artista».

«Juan Hidalgo es una anomalía historiográfica. Sobre él, los grandes historiadores que fueron nuestros profesores, para bien o para mal, no quisieron ni escribir una línea, por una razón básica: por la heterodoxia de Juan Hidalgo, porque era un anarquista, era zaj, parafluxus y homosexual», relata el comisario de la exposición y crítico Fernando Castro Flórez. «Hubo que esperar mucho, hasta los años 80 para que zaj fuera conocido y fue como una travesía del desierto», subraya. Habla Flórez de «peregrinación mística y ejercicio de rebeldía» al describir a un músico de los años 50 que atravesó el franquismo, y que ahora, en el mismo año en que el artista se fundiera con el silencio que predicó, «comienzan a aparecer estudios y libros como este que reivindican al Juan Hidalgo queer, el diferente, del que no se habla». Se refiere a Juan Hidalgo y zaj. Arte subversivo durante el franquismo [etcétera], que se presentaba en Madrid el pasado sábado en la librería La Central del Museo Nacional Reina Sofía, con la presencia del autor, Estrella de Diego –directora de la tesis, profesora y titular de la cátedra de Arte Contemporáneo en la Complutense, columnista, escritora, comisaria e investigadora especializada en estudios de género–, Carlos Astiárraga y Ángel Prior, responsable de Discos Transgénero, que se suma a la efervescencia en torno a Juan Hidalgo con la reedición del disco Rsose Sèlavy (Cramps Records, 1975), título que conduce a Marcel Duchamp y a su alter ego.

No es la única nueva publicación que resitúa a Juan Hidalgo en 2018, ya que llega a las librerías un trabajo de Llorenc Barber, «que acaba de cumplir 70 años», subraya Castro Flórez, «que fue la primera tesina sobre Hidalgo que se publicó en España y se reedita el disco Rrose Selàvy. Se juntan muchas cosas alrededor de Juan Hidalgo, y la más importante es sin duda la exposición en Tabacalera», que permanece abierta al público hasta el 11 de noviembre.

Punto de vista



La obra de Juan Hidalgo «no se había enfocado desde este punto de vista», relata Julio Pérez Manzanares acerca de la convenencia del libro que acaba de presentar. La publicación cubre el vacío editorial sobre la cuestión de género en Juan Hidalgo, toda vez que los trabajos de investigación anteriores sobre el artista pivotaban sobre el uso y la interpretación del arte conceptual, la acción y la música, que como se ha señalado, fue determinante en la asunción de la condición de artista. «¿Qué problema tiene la historia del arte español para que una obra como la de Juan Hidalgo no pueda formar parte de la verdadera vanguardia ejemplar de su relato», se cuestiona Pérez Manzanares.

«De Juan Hidalgo todo el mundo tiene ideas muy fragmentarias y deslabazadas, y aunque a todos venga la idea de zaj, esta es una época entre las décadas de los 60 y 70, aunque, y esta exposición muestra su lado libertario, la ruptura de moldes continua hasta el último día de su vida, que la última obra que nos dejará y está en esta exposición fuera un piano rosa con una pata diferente, el Piano diferente, quiere decir que es un artista que siempre quería salirse de la caja, pero la desborda, su obra entra en un museo, y la desborda», concluye Fernando Castro Flórez acerca de Juan Hidalgo.

La exposición y este libro permite además que «los jóvenes críticos e investigadores, los artistas, descubran a un artista del que tienen noticia como un mito del posvanguardismo español, y que no han tenido oportunidad de ver en su conjunto». Razona Julio Pérez Manzanares acerca del silencio –a su vez mecanismo de resistencia– en que se ha mantenido al Hidalgo músico, al mentor zaj, y al hombre de la acción en el hecho de que trabajara «una obra tan a lo Duchamp y tan imbricada en su vida personal». A su juicio, y tal como describe en libro y en la tesis, en el caso de Juan Hidalgo, su obsesión no fue otra que «la distancia entre la vida y el arte fuera la más corta posible». Es más, en Hidalgo, el arte deja de serlo para acercarse a la vida, sin distinción alguna. Pérez Manzanares describe la «poética rara» de Hidalgo de la siguiente manera: «La desjerarquización del papel del arte y los artistas entendidos de manera canónica, el papel (aún pendiente de observar, y no porque su importancia sea escasa) de la pornografía y el interés por la sexualidad en su obra; el absoluto rechazo a la tradición asociada a la dictadura, y el apoyo a muestras de liberación política...». El autor se cuestiona como el como el «poeta raro» podría ser «catalizador de todas esas cuestiones».

Reveladoras son acciones fotográficas, objetuales y eróticas en las que trabajo en el tránsito de la década de los 60 a los 70: la serie fotográfica compuesta por doce piezas Flor y hombre; Flor y mujer; las célebres La barroca alegre y La barroca triste; las acciones fotográficas de mediados de los 70, Hombre, mujer y mano; en los 80, obras explícitas como Trimasturbación interior y Los siete penes; las 22 acciones Alrededor del (pene) o Narciso. El propio Juan Hidalgo se explica en el catálogo de la exposición De Juan Hidalgo (1957-1997): «En 1981 empecé a trabajar en una serie de acciones fotográficas eróricas que usando el cuerpo y sexo del hombre –mucho menos desgastado que el de la mujer, sobre todo en publicidad– se implicase en ciertas imágenes que conciernen a la historia del arte».

Quiso Juan Hidalgo mostrar al mundo «lo bonito del desnudo masculino». Un culo mas, Un algo más, Un beso más, Un macho más, Un beso más, entre otras de su producción; los objetos fálicos como- Tibor de Angel y Tibor Mandigo o Medio kilo más; o la serie Tres gafas con la icónica Gafas Gay, son una muestra evidente de cómo proyectaba su homosexualidad en su trabajo. Lo excepcional, según Julio Pérez Manzanares, es que la obra de género de Juan Hidalgo es más contemporánea que la que practican artistas del Siglo XXI.