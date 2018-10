Una obra de Banksy se autodestruye tras subastarse por 1 millón de euros

Una famosa obra del artista británico Banksy, cuya verdadera identidad se desconoce, se autodestruyó tras ser subastada por 1,04 millones de libras (1,180 millones de euros) anoche en la casa de subastas londinense Sotheby's.



El propio creador ha difundido en las últimas horas una fotografía en la red social Instagram del momento en que el lienzo 'Girl With Balloon' (Niña con globo) se hace trizas al pasar por una trituradora de papel oculta en la parte inferior del marco.



"Going, going, gone!", escribe Banksy debajo de la imagen, en alusión a las palabras que pronuncia el subastador cuando adjudica con el martillo una obra a un cliente y que pueden traducirse como "se va, se va, se ha ido".





Lo de #Banksy no tiene precedentes, está generando que haya puristas orgullosos de vivir el arte del milenio en su esplendor. pic.twitter.com/Khv89TtvS7 — Renous Pandoulfus Malatesta (@DrSarcastik) 6 de octubre de 2018

contemporáneo de Sotheby's, Alex Branczik, en un comunicado emitido tras la puja, que dejó anonadados a los asistentes.Sotheby's asegura en la nota que "el inesperado suceso se convirtió instantáneamente eny supone ciertamente la primera vez en la historia de una subasta en que una obra se destroza automáticamente" tras ser rematada.El diario londinense 'Evening Standard' informa de que el comprador de la obra, que no ha sido identificado, se quedó, según fuentes de la empresa de subastas,, y señala que todos tratan ahora de ver qué se hace."Seré sincero, no hemos experimentado antes una situación así, en que una pintura se haya destruido espontáneamente tras alcanzar un récord para el artista", declaró Branczik al periódico.", añadió.El precio al que se vendió el viernes 'Girl With Balloon' supuso unpara una pieza de Banksy, superando su mejor marca en esta divisa, lograda en 2008.El cuadro, datado en 2006, mostraba a unay era una versión en lienzo de un diseño que primero apareció como grafiti en una calle del este de Londres y que en 2017 fue elegida la obra favorita del Reino Unido.Originario de la ciudad inglesa de Bristol, Banksy se hizo conocido por sus subversivos grafitis que aparecían en diversas partes del mundo, de Londres a Palestina, y desde entonces se ha convertido en un cotizado artista.