Boda para once

Jazz Bodas de Fígaro

Dirección: Paco Mir. Reparto: Axier Sánchez, Mar Esteve, Lola Casariego, Monserrat Seró, José Julián Frontal, Xavi Fernández, Francisco J. Sánchez. Guillem García, Keke Martín, Adriá Claramunt.

La excusa del matrimonio de Fígaro sirve a su mentor P. Beaumarchais para denunciar las arbitrariedades entre los estratos sociales del antiguo régimen y la premonición -que tiene poco de casual- que estas cosas no iban a continuar por mucho tiempo, y si no que se lo pregunten a la pobre de Maria Antonieta. El empeño de Da Ponte llevaría a estrenar su versión lírica en Viena en el ochenta y cuatro de mil setecientos. Dos largos siglos después, el humorista, actor y director Paco Mir se atreve con la partitura mozartiana no sólo para alterar el hilo de los recitativos, la plantilla orquestal o introducir diálogos en español, sino que plantea una perspectiva radicalmente distinta como es el acompañamiento por un trío jazzístico. Lo curioso de todo es que Mozart lo aguanta todo y, siendo honestos, es dudoso que el propio músico hubiese puesto muchas objeciones (aunque esto queda en el ámbito de la especulación personal).

Las reticencias a la propuesta de Mir quedaron claras al contemplar un Cervantes que apenas rozaba la mitad de su aforo. Una pena, ciertamente, porque de alguna forma los corrillos de pasillo quedaron un tanto empobrecidos pero favorecieron la complicidad entre público y artistas, obligados los primeros a cuestionarse a qué venían: un espectáculo lírico o quizás un show jazzístico. Con los papeles trastocados e incluso para el propio crítico de música (iría evolucionando de esquemas inamovibles, que pasaron por el debido recuerdo a todos los familiares del señor Mir, hasta reconocer el valor artístico de esta producción) que como aficionado más debía aceptar que Mozart funciona a trío.

Un imaginario teatro londinense con vestuario que nada tiene que ver con la Sevilla del dieciocho da cobijo al montaje de la producción Las Bodas de Fígaro de la mano de F. Sánchez como Basilio y narrador en la compleja macedonia de amantes, señores, maridos y nobles que conforman esta ópera bufa. La escenografía reducida a la mínima expresión, sustentada por la iluminación hasta llegar al acto cuarto donde sí se descubre los jardines del palacio del conde de Almaviva.

Axier Sánchez como Fígaro y Mar Esteve como Susanna proporcionaron momentos de alto nivel vocal y actoral, como el aria Non piú andrai del acto primero o el dúo Crudel, perché fin´ora del tercero entre J. J. Frontal en el rol de conde y la convincente Esteve. Frontal destacaría por su rotundidad vocal acompañado por el también barítono y resuelto Bartolo encarnado por Xavi Fernández. Cherubino, defendido por la soprano Monserrat Seró, sería otro de los grandes descubrimientos de la noche. Cerraba el elenco Lola Casariego, que desde la cavatina Porgi amor fue desgranando momentos vocales de buena factura. Duos empastados y mejores concertantes darían la suficiente seriedad y altura a la idea concebida por Paco Mir.