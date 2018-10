La malagueña Marta vuelve a deleitar al público de OT con su voz

El primer dueto de la tercera gala de Operación Triunfo ha estado compuesto por la malagueña Marta y su compañera Alba. Ambas han cantado la profunda canción 'Just given me a reason' de Pink y Nate Ruess.

La cantante de Torre del Mar, a pesar de pasar una dura semana luchando contra los águdos de esta canción, ha podido volver a demostrar su fuerza, sentimiento y extraordinaria voz, deleitando al público con su actuación.