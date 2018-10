El cine español contemporáneo se cita de nuevo en La Sala de los Cineastas-Málaga

El próximo lunes, 15 de octubre, arranca la tercera temporada de La Sala de los Cineastas-Málaga. La iniciativa parte de la asociación de ámbito estatal Unión de Cineastas y cuenta con el apoyo de Festival de Málaga, el Cine Albéniz y el Vicerrectorado de Cultura y Deporte de la Universidad de Málaga, junto con la colaboración de la Facultad de Comunicación.

El objetivo de La Sala de los Cineastas es abrir al público malagueño una ventana a películas inéditas en nuestra ciudad, títulos que a pesar de su calidad e interés no han sido proyectados previamente en Málaga. Desde octubre hasta febrero de 2018 se proyectarán cinco largometrajes, uno al mes, y durante la próxima edición de Málaga de Festival (MaF) se celebrará una actividad sorpresa como colofón.

La Sala de los Cineastas Málaga plantea el cine como un lugar de encuentro con el público, por eso cada pase contará con la presencia de los directores o productores de las películas y con la presentación de un invitado del ámbito cultural de Málaga.

El largometraje Mudar la piel, de Ana Schulz y Cristóbal Fernández, será el encargado de inaugurar la programación el próximo 15 octubre en el Cine Albéniz. Presentará al productor de la película Juan Barrero, el escritor, periodista y director del Centro Andaluz de las Letras, Juan José Téllez, y tras el pase se abrirá el coloquio con el público.

Las siguientes citas de la Sala de los Cineastas tendrán lugar el 5 de noviembre, un homenaje al 25 aniversario del fallecimiento del ecléctico cineasta sevillano Manuel Summers, con la proyección de La niña del luto, el debut en el papel protagonista de Alfredo Landa. El 17 de diciembre habrá una retrospectiva de los cortometrajes realizados por el colectivo Sra. Polaroiska, formado por María Ibarretxe y Alaitz Arenzane, mientras que el 14 de enero de 2019 se proyectará Lo qué dirán, de Nila Núñez, el primer largometraje realizado en el seno del Máster de Documental Creativo de la Universidad Autónoma de Barcelona. El 4 de febrero concluirá el ciclo con la cinta No cow on the ice, un filme autobiográfico del gallego Eloy Domínguez Serén.