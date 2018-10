Las malagueñas Marta y Noelia continúan en Operación Triunfo

Las malagueñas siguen demostrando una noche más que tienen unas de las mejores voces del programa - Joan Garrido se convierte en el tercer expulsado de OT

Las malagueñas Marta y Noelia afianzan su puesto en la cuarta gala de Operación Triunfo. Las primeras en actuar fueron la torreña, Marta en un dueto junto con su compañera Mariela. Ambas interpretaron 'Lo echamos a suerte' de Ella baila sola. A pesar de que se complementaron a la perfección, fue Marta la que culminó la actuación con su voz. Esta hizo hablar al jurado, quien alabó la calidad de la interpretación. (ver actuación) La posterior evaluación del jurado, valoró su voz y la fabulosa integración con su compañera.



Por su parte, Noelia protagonizó la última actuación en solitario de la noche con 'La Tormenta' de Pastora Soler. Tras pasar una semana intensa y llena de sentimientos sumergiéndose en su canción, la malagueña confirmó una vez más, la calidad de su voz (ver actuación). Para el jurado, no fue su mejor actuación y decidió proponerla para abandonar, aunque finalmente fue salvada por los profesores de la academia.



Esta pasada noche de miércoles ha tenido lugar la cuarta gala de la nueva edición de Operación Triunfo. La noche comenzó como viene siendo habitual con la actuación grupal de todos los concursantes, que interpretaron la animada ´I am what I am´ de Gloria Gaynor. La velada contó con un jurado compuesto por el invitado y cantante, David Otero como cuarto jurado, que se unió a Ana Torroja, Manuel Martos y Joe Pérez-Orive para valorar a los concursantes.



La ronda de actuaciones comenzó con los dos nominados de la pasada semana, y quienes defendieron su puesto en la academia cantando en solitario. Damion interpretó la canción ´Give me love´, de Ed Sheeran; mientras que el otro nominado, Joan Garrido eligió ´Bed I made´, de Allen Stone. Con una gran actuación y el 65 % de los votos, Damion continúa una semana más en la academia, convirtiendo a Joan en el tercer expulsado de esta edición.



Las actuaciones

Artistas invitados

Dave y Carlos los nuevos nominados de OT

. Noelía con su actuación en solitario cantando ´La tormenta´ de Pastora Soler y Marta junto a su compañera Marilia, ´Lo echamos a suertes´ de Ella Baila Sola. Julia y Dave por su parte, cantaron ´Vivir´ de Rozalén y Estopa; Natalia y Alba, ´Toxic´ de Britney Spears; Carlos y Sabela, ´Estrella Polar´ de Pereza; Miki y María, ´Quédate en Madrid´ de Mecano. Y Famous, con su actuación en solitario interpretó ´Take Me To Church´ de Hozier.La elección del favorito de la noche, como una gala más, estuvo en manos del público y en esta ocasión, la afortunada fue María.La tercera gala de OT ha contado dos artistas invitados: Álvaro Soler, que cantó su single ´La cintura´ acompañado por los participantes del programa; y también la ganadora de un Grammy latino, Mon Laferte presentando su nuevo single, ´La trenza´.Tras la salvación de los profesores de la academia y de los compañeros, Dave y Carlos se han convertido en los nominados de la noche. La próxima semana tendrán que actuar en solitario para demostrar que deben quedarse en la OT.