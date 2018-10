Gonzalo Torné y Quico Rivas, ´Socios a cuatro manos´ en el CAC

El Centro municipal de Arte Contemporáneo acoge la muetra Socios a cuatro manos, una exposición de treinta y seis obras realizadas por Gonzalo Torné y Quico Rivas entre 2005 y 2007 (Rivas falleció en 2008) que revelan sus gustos, inquietudes y pensamientos. Es la primera vez que estas obras son expuestas al público, y se presentan como un manifiesto visual donde se denota el «apropiacionismo» de Gonzalo Torné.

Estas, muestran imágenes de portadas de películas u obras de arte como La joven de la perla (1665) de Johannes Vermeer o For the love of God (2007) de Damien Hirst, pero sobre las que se realiza un diálogo plástico desde el presente. En las obras, las manos cobran un especial protagonismo, no solo como herramienta que ayuda a crear la pintura, sino como elemento para ser plasmado y protagonista de la obra en sí.

«Tras tantos años pintando, siguen habiendo aspectos de mi obra cuyas razones se me escapan o desconozco, al igual que de algunos cuadros en particular. De otras, no hay ninguna duda de su profunda razón de ser. En general, mis obras surgen desde una relación intuitiva y emocional, en ´juego´ con el conocimiento racional, científico, de los lenguajes plásticos. Mi intención, cuando concibo una obra, es que esta suceda en ineludible y fluida relación entre fondo y forma», asegura Torné.