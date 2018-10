Siete cosas de Banksy que no sabías

Después de la parcial destrucción de 'Niña con globo' tal vez el nombre de su autor sea familiar para algunos. Banksy es más conocido por sus grafitis en plena calle en los que transmite una crítica política y social, algo que ha catapultado su fama a nivel internacional. Aunque su identidad sigue siendo un misterio, estas siete curiosidades nos dibujan algo más el perfil de este personaje público tan peculiar.



1. Nacido en Bristol

Uno de los pocos datos que se conocen de Banksy es su procedencia. El grafitero es natural de la ciudad de Bristol, en el sur de Inglaterra, y se estima que la fecha de nacimiento fue aproximadamente alrededor del 1975. Algunos de sus referentes son, entre otros, la banda de música punk Crass, pero, sobre todo, el autor francés conocido como Bleck le Rat.



2. La campaña de los billetes de Lady Diana

Es principalmente conocido por sus grafitis, pero el artista también ha llevado a cabo peculiares campañas que no tenían nada que ver con la pintura. En el año 2014, durante el aniversario de la muerte de Diana de Gales (Lady Di), puso en circulación billetes (aproximadamente un millón de libras) en los que había sustituido a la reina Isabel II por la princesa. En ellos se podía leer "Banksy de Inglaterra. Prometo pagar al portador del precio máximo". Estos alcanzaron, como era previsible, un precio desorbitado que no habrían tenido si hubieran sido auténticos.



3. Crítica social también en 'Los Simpsons'

Las críticas de Banksy no solo han alcanzado a la Casa Real Británica, también consiguió salpicar a la cadena de televisión estadounidense Fox. En la intro de la que se encargó aparecía una empresa, situada en un país asiático, que se encargaba de las animaciones de la serie además de merchandising de la misma. Su objetivo era criticar las condiciones de trabajo que sufren las personas de Corea del Sur y China, donde la cadena tiene varias industrias.

4. Un artista polivalente

Banksy no se ha limitado únicamente a sus obras callejeras. Parte de sus obras se han podido apreciar en distintas escenas de productos cinematográficos como 'Children of Men' o 'Mentes Criminales'. También colaboró con la banda de música rock Blur diseñando la portada de su disco Think Tank. Pero no queda ahí. El artista dirigió una película que estuvo nominada en el año 2011 al Oscar a mejor documental. El título del filme era 'Exit Through the Gift Shop', basada en una de sus obras del mismo nombre.



5. Fans y detractores

Banksy tiene muchos seguidores, pero algunos de ellos no son fans precisamente. Se le ha acusado de hipocresía ya que mientras critica el capitalismo vende sus obras a precios millonarios. También se le reprocha incitar a la violencia urbana o que sus obras estén dirigidas a un público ignorante respecto al arte.



6. Se le entrevistó cara a cara en una ocasión

En 2003 el periodista de The Guardian, Simon Hattenstone, entrevistó al grafitero en un encuentro a cara descubierta. Si bien el periodista no dio muchos detalles de su apariencia, lo definió como un hombre joven estándar occidental.



7. Posibles Banksy

El hombre detrás de la máscara es aun un misterio, sin embargo, hay dos nombres que resuenan como el del posible artista. El artista nacido en Bristol, Robin Gunningham ha sido señalado por la Universidad Queen Mary de Londres como Banksy. Mientras, otros miran en dirección del miembro de la banda Massive Attack, Robert del Naja. Las teorías conspiratorias no faltan tampoco en este caso asegurando que en realidad Banksy no es únicamente una persona sino una red de personas encargadas de realizar las obras.