´KISS´ anuncia las primeras fechas de su gira mundial de despedida

Más de 45 años después de su fundación en Nueva York en enero de 1973, 'KISS' están listos para la despedida definitiva, que tendrá lugar con una gran gira mundial durante todo el próximo año 2019.

Este tour llevará por nombre 'End of the Road' comenzará el 31 de enero en Vancouver (Canadá) y recorrerá después Norteamérica y Europa, tal y como queda patente en las primeras fechas ya confirmadas.

"Todo lo que hemos construido y lo que hemos conquistado en las pasadas cuatro décadas nunca hubiera ocurrido sin los millones de personas que han llenado clubes, pabellones y estadios durante todos estos años", plantea el grupo.

En esta línea, añade 'KISS': "Esta será la celebración definitiva para aquellos que nos han visto y la última oportundiad para los que no. Estamos diciendo adiós con nuestra última gira con nuestro más grande espectáculo hasta ahora".



'END OF THE ROAD TOUR'

Europa

May 27 - Leipziger Messe - Leipzig, Germany

May 29 - Stadthalle - Vienna, Austria

May 31 - Konigsplatz - Munich, Germany

Jun. 02 - Georg Meiches Stadium - Essen, Germany

Jun. 04 - Waldbuhne - Berlin, Germany

Jun. 05 - Expo-Plaza - Hannover, Germany

Jun. 07 - Sweden Rock Festival - Sölvesborg, Sweden

Jun. 11 - Ice Arena - St. Petersburg, Russia

Jun. 13 - Dinamon Stadium - Moscow, Russia

Jun. 16 - Nsa Stadium - Kiev, Ukraine

Jun. 18 - Tauron Arena - Krakow, Poland

Jun. 25 - Ziggo Dome - Amsterdam, Netherlands

Jun. 27 - Tons Of Rock - Oslo, Norway

Jun. 28 - Trondheim Rocks - Trondheim, Norway

Jul. 02 - Ippodromo Snai San Siro - Milan, Italy

Jul. 04 - Hallenstadion - Zurich, Switzerland

Jul. 06 - Rennbahn - Iffezheim, Germany

Jul. 09 - Birmingham Arena - Birmingham, England

Jul. 11 - O2 Arena - London, England

Jul. 12 - Manchester Arena - Manchester, England

Jul. 14 - Newcastle Arena - Newcastle, England

Jul. 16 - Sse Hydro - Glasgow, Scotland



La primera gira de despedida de 'KISS' tuvo lugar entre 2000 y 2001 con 142 conciertos en los que actuaron por última vez los miembros originales Ace Frehley y Peter Criss. La banda volvió a ponerse en marcha sin ellos y así ha seguido hasta la actualidad.