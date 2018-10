Fortes descubre la Tauromaquia a Frank Cuesta

El diestro malagueño Saúl Jiménez Fortes ha sido uno de los protagonistas del programa Wild Frank Toros, que el canal DMax ha emitido en tres entregas y que este domingo llegaba a su conclusión. El diestro invitó al popular Frank Cuesta a acompañarle durante su actuación en Las Ventas del 17 de junio pasado, festejo en el que se tomaron algunas de las imágenes de un programa que también ha dado voz a antitaurinos y a otros taurinos como el ganadero Victorino Martín o los toreros Luis Francisco Esplá y Manuel Escribano, entre otros. Previamente había acompañado a Fortes durante un entrenamiento y presenció el ritual de vestirse de luces. Durante estos programas, Frank de la Jungla ha abordado la controversia entre aficionados a los toros y detractores, expresando sus sensaciones en el programa radiofónico Carrusel Taurino de Canal Sur, que desde su emisora de Málaga dirige el periodista Juan Ramón Romero. Entre sus reflexiones, el reconocido aventurero señalaba que había «conocido muchas cosas del mundo del toro y me he dado cuenta de que no eran como pensábamos». El taurino «es muy ecologista y no es sanguinaria; yo me he declarado antianimalista», añadía para reconocer que había llegado a la conclusión de que «si los toros se prohibiesen habría que desarrollar un plan para mantener a los animales porque el impacto medioambiental puede ser bestial». «Ni los toreros son asesinos, ni son sanguinarios. Son gente normal», argumentó tras conocerlos antes de concluir confesando que «si hubiera nacido en una familia taurina, hubiera sido taurino».

Passalacqua, sin opciones en su debut con picadores en Lima

La bicentenaria plaza de toros de Acho de Lima (Perú) acogía este domingo 28 de octubre el inicio de su Feria del Señor de los Milagros con una novillada en la que debutaba con picadores el malagueño Álvaro Passalacqua,y en la que se lidiaba un encierro de Checayani, muy manso, desrazado, rajados y que no ofrecieron posibilidades para el triunfo. Así, el ya ex alumno de la Escuela Taurina de la Diputación obtenía un balance de silencio y palmas en una tarde en la que el extremeño David Bolsico era ovacionado y el mexicano Arturo Gilio daba la única vuelta al ruedo. La presencia de Passalacqua fue recibida con expectación por la afición limeña al ser hijo de padre peruano y madre malagueña, y disponiendo por tanto de la doble nacionalidad. Tras la irrupción de Roca Rey y Joaquín Galdós (este último también formado taurinamente en Málaga), la afición andina busca en él un nuevo novillero con el que ilusionarse.

Tentadero de la Escuela Taurina en la ganadería de Virgen María

Una vez completada la temporada 2018, la Escuela Taurina de la Diputación de Málaga mantiene su actividad con tentaderos como el celebrado el pasado sábado en la ganadería de Virgen María, donde los alumnos tuvieron la ocasión de ejercitarse de la mano de su director artístico, el matador de toros Fernando Cámara. Este hierro pasta en las fincas Pedrechada y Garlochi, en la localidad sevillana de Constantina.