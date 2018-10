Marta sigue en Operación Triunfo, pero Noelia está nominada

La malagueña Marta seguirá una semana más en la Academia de Operación Triunfo 2018. La joven de Torre del Mar ha estado nominada esta semana junto a Damion, y ha sido la audiencia la que ha votado, durante toda la semana, para salvarla. Tras unos días de lógicas dudas, Marta se ha venido arriba y ha interpretado a las mil maravillas "Leave me alone", de Michael Jackson. Marta ha destacado en la gala y ha recibido el premio de la audiencia, con el 59% de votos sobre Damion, que se ha quedado con sólo el 41%, por lo que es Damion quien se marcha.



La favorita de la gala ha sido Alba y Ana Torroja juzgó la actuación de Marta, a la que le lanzó muchas flores: "Recuerdo que nos sorprendiste en la Gala O, pisando con firmeza el escenario, con garra, pero lo has ido perdiendo. La confianza, dudando de ti, y te hizo flojear, y en la gala anterior estuviste nominada. Tu actitud a la nominación ha sido un ejemplo porque cuando uno se tropieza se levanta y vuelves a ser la Marta del primer día... así que cruza la pasarela", le dijo la exvocalista de Mecano.



Toda Málaga se ha volcado esta semana con Marta. Incluso la plantilla del Unicaja divulgó un vídeo pidiendo el apoyo para la malagueña, con mensajes de todos los integrantes de la plantilla verde. También la plantilla del Rincón Fertilidad ha enviado un vídeo de apoyo para la malagueña.





"No esperábamos, viendo cómo arrancaste, porque tienes una voz prodigiosa, y quizá porque tienes un gran instrumento no has desarrollado otras cosas. En vez de crecer te has estancado, es la sensación que tenemos, no te ha ocurrido como a Marta.Como hemos dicho al principio, para nosotros ahora no es lo que dejas de aportar y por eso, porque creemos que te has estancadoLos nominados por el jurado, además de la malagueñaLos profesores salvaron al catalán Miki, yla responsable de la Academia, le dijo a Noelia: "Has desafinado, cariño". Los concursantes tuvieron que votar y salvaron a María con tres votos, los mismos que recibió Noelia, pero el voto de calidad de Alba (elegida favorita), desequilibró la balanza. La malagueña Marta, como no podía ser de otra forma, votó para salvar a su paisana Noelia.