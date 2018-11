"El jazz es música culta, comida para el cerebro"

Será la tercera vez que Scofield actúe en el Teatro Cervantes

La gran cita jazzística malagueña concluye el próximo domingo en el Cervantes con la virtuosa guitarra de John Scofield, músico que acompañó a Miles Davis en los primeros años ochenta tras debutar junto a Gerry Mulligan y Chet Baker. Su versatilidad y talento le han convertido en uno de los grandes referentes de la guitarra en el mundo del jazz.

Ha visitado el Teatro Cervantes en varias ocasiones. ¿Tiene algún recuerdo especial de sus visitas a Málaga?

Recuerdo que es un lugar muy hermoso. Realmente disfruté la ciudad y también de España. Uno de los grandes beneficios de ser un artista en gira es conocer el mundo, especialmente Europa y lugares como Málaga.

¿Es muy distinto tocar jazz en España que hacerlo en los Estados Unidos, cuna del género?

Creo que tocar en Europa es genial porque se le da mucho respeto al arte. El concepto de ir a un concierto para simplemente escuchar es a menudo extraño para muchas audiencias estadounidenses, pero no para las audiencias europeas.

Paco de Lucía decía que en ocasiones le entraban ganas de destrozar su guitarra porque le hacía sufrir mucho. ¿Ha tenido alguna vez este sentimiento?

Eso es gracioso porque considero a Paco de Lucía como uno de los mejores virtuosos del instrumento. Siento que la guitarra me golpea el trasero todos los días. Y es una tarea constante (que en realidad me encanta) tratar de mantener un poco la facilidad de tocar mi guitarra.

¿Considera que es necesario sufrir con el instrumento para dominarlo?

Sí, supongo que cualquier cosa que requiera mucho trabajo incluye algún tipo de sufrimiento. Pero la recompensa es enorme. Escuché que el Buda dijo algo así como: «El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional». En mi caso tengo más dolor ocasional que el sufrimiento real.

A sus 66 años, en qué aspectos se considera mejor músico y en qué otros cree que la edad ha jugado en su contra?

Creo que ahora toco mejor que nunca, pero a los 66 uno está definitivamente en el «lado moribundo de los 50», como dicen. ¿Quién sabe? El tiempo podría terminar y todo podría acabar en cualquier momento.

¿Entiende a aquellos que no se acercan a la música jazz porque la consideran muy complicada?

No. Puedo entender que algunas personas quieran un tipo diferente de entretenimiento al finalizar su jornada laboral, y no los culpo. Pero el jazz es música culta, sin duda. Comida para el cerebro.

¿Considera que el jazz contemporáneo ha superado la alargada sombra de Miles Davis?

Tenemos la suerte de haber experimentado con un gran artista como Miles Davis. No creo que haya nada que superar.

¿Cree que tiene futuro el jazz?

Claro. ¿Por qué no? Es buena música... Supongo que algunas cosas se pierden y sería una verdadera tragedia si la gente en el futuro no supiera sobre Louis Armstrong y Charlie Parker. Pero quién sabe lo que no sabemos del pasado, ¿verdad? Estoy seguro de que se han perdido todo tipo de cosas. Una de las cualidades de los músicos de jazz es que terminan viviendo la historia debido a los vocabularios de improvisación que desarrollamos. Todos compartimos el vocabulario evolutivo del jazz a lo largo del tiempo y lo transmitimos.