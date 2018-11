ZZ Pub prepara su concierto número 10.000

El próximo jueves, el local celebrará la proeza con una maratón de actuaciones en la que participarán numerosos músicos y bandas de la ciudad

El mítico ZZ Pub celebra este jueves, 8 de noviembre, su concierto número 10.000. Toda una proeza que sus responsables han decidido celebrar con una fiesta en la que, desde las 18.00 horas, participarán numerosos grupos y músicos de la ciudad como Lito, El Trío del Saco, Suzette, Roberto Cantero, Pepe Salas, Pablo Fugitivo, Switch, José Moonshiners, Los Culpables, The Children Of Queen, Hermanas Sister, Caimán Zurdo, The Hank Moody Band, Mama Kin, The Soaks, Bud Spencer Band y muchos más...

El local de calle Tejón y Rodríguez viene ofreciendo desde 1991 una oferta de música en directo sin parangón en la ciudad. ZZ Pub nació en 1991 en Torremolinos de la mano de Loren y Frank, que idearon y crearon un bar de copas diferente a la mayoría de los existentes entonces, fuera de modas comerciales con diseño, imagen, filosofía y estilo musical diferenciado."Empezó todo muy rodado, no debíamos ser conscientes de dónde nos metíamos pero casi sin querer, muy jovencitos, 23 años, construimos un pequeño bar de unos 30 metros cuadrados en una zona de Torremolinos que durante una época fue de las más populares, Pueblo Blanco. Supongo que en nuestras cabezas lo percibíamos como algo pasajero y temporal, aunque siempre tuvimos el toque de seriedad y responsabilidad que un negocio merece. Tuvimos mucho éxito desde el principio, ayudados por la situación geográfica y también social, aparecimos en un momento idóneo, hicimos algunas cosas bien, trato agradable, rock&roll, música en vivo... en fin, es un rock bar con lo mucho o lo poco que eso tiene de sofisticado", dice Loren.

En 1994 se trasladan a Málaga y su nombre pronto corrió como la pólvora entre los jóvenes ansiosos de pasar una noche diferente. "El nombre de ZZ Pub lo elegimos por varias razones. Existía un bar a unos metros de nosotros llamado El Mosquito; existía también un insecticida llamado ZZ Paff y nos encanta el grupo ZZ Top. Con todo este mix se nos iluminó: ZZ Pub", recuerda Loren. Ni el paso del tiempo ni las modas han podido apagar el letrero de este local que tiene como objetivo hacer que pasen los siglos a ritmo de rock. El ZZ Pub mantiene una oferta de música en directo todos los días de la semana, lo que lo ha convertido por derecho en un escenario imbatible y un local donde los 365 días del año se puede contar con actuaciones de todo tipo: de blues a rock, pasando por jazz, hip hop o indie.