"Gente de la profesión me prejuzga por salir en TV, sin saber que empecé haciendo teatro con 18 años"

En la función, incide el actor, que saltó a la fama con la serie de televisión 'Un Paso Adelante', la música en directo juega un papel muy importante

Muerte en el Nilo no es un musical pero sí se acerca a él.

No lo es, pero la función tiene música en directo y casi es un personaje más. Paula Moncada canta como Dios y el pianista Dídac Flores, que en directo son los que están haciendo la banda sonora de esta función, son fantásticos. Incluso te diría que la música es otro personaje porque tiene vida propia y le da a la función un toque particular. Pero no, no es un musical. Los personajes que formamos parte de la obra no estamos cantando durante la función.

Hablamos de un híbrido que cada vez atrapa a más gente y reúne a más público en las salas.

Es una propuesta interesante y en la revisión de un clásico, como éste de Agatha Christie, está bien el ir un pasito más allá. Víctor Conde ha tratado a esta función como si fuera un Shakespeare al que se le da una nueva visión y toques, pero tratándolo con muchísimo respeto. A las adaptaciones de Agatha Christie, a veces, se le da más importancia al misterio que a los personajes y aquí, Víctor, ha querido sacar a la luz la parte de miseria y basura que se esconde tras el lujo de los personajes de Agatha Christie. Eso es lo que se pretende enseñar al público para que entiendan por qué alguien puede llegar a matar siendo, entre comillas, una persona normal y teniendo un vida estupenda.

Su personaje dice una frase brutal: «No abras tu corazón al mal porque si lo haces el mal vendrá». ¿Se lo aplica?

Yo soy un tipo muy bueno, pero sí, creo que lleva mucha razón. Cuando uno le deja un resquicio al mal para entrar en su propio cuerpo, al final, éste se va apoderando y, cuando lo dejas durante un tiempo, dejas de saber cuándo estás haciendo el bien y el mal. El género humano es muy fácil de corromper y en cuanto hay dinero de por medio y poder, el mal es más fácil que entre y se apodere de ti por completo. Y, una vez que entra, ojo, que es difícil que salga porque siempre se busca perpetuar lo que ya tienes. Y eso te lleva a un paso más, y un paso más, y más hasta llegar a la tragedia.

En el libro se narra una historia de amor obsesiva. ¿Eres un hombre celoso?

Nunca me he considerado celoso y me parece un absurdo si tienes confianza en tu pareja. Alguna vez he dicho eso de «¡eh, qué pasa!» Pero no soy de los que pregunta con quién estás, ni dónde estás, porque me parece absurdo. La posesión no me gusta y creo que solo genera mal.

¿Le incomoda ser un personaje público?

Bueno...

A veces la popularidad es un arma de doble filo.

Cuando eres conocido es más fácil que la gente vaya al teatro a verte y eso ayuda a atraer gente, pero no creo que tenga que ser un fin el hecho de ser conocido para llenar un teatro. Uno tiene que trabajar y es el trabajo el que tiene que aportarte más trabajo. Creo que hay muchas funciones maravillosas a las que la gente les tiene que dar una oportunidad. El problema es que hay mucha gente que va al teatro pensando que va a verte a ti mismo y se queda pof al ver al personaje... A veces hay gente de la propia profesión que me prejuzga por salir en televisión, sin saber que empecé haciendo teatro con 18 años. Es muy fácil juzgar desde la ignorancia. No dejo que me afecte lo que piensen unos y otros, si me afectaran las cosas realmente no viviría.

Las salas vuelven a llenarse. Esa es una gran noticia.

Parece que hay más actividad. En los últimos 8 ó 9 años lo que más he hecho ha sido teatro y las funciones me han funcionado bastante bien. El teatro tiene algo especial y al público le gusta el contacto directo con los artistas. No tengo poderes para leer el futuro pero creo que el teatro no morirá nunca. El teatro, por ser una tribuna más libre, le aporta al actor una libertad diferente para poder hacer las cosas; una libertad que también tiene el público para aplaudir, patalear o irse de la sala cuando le da la gana. Creo que la televisión está mucho más mirada con lupa y en el teatro las propuestas se exponen libremente y son muy diferentes.

¿El público actual precisa de espectáculos que le sorprendan?

El público cada vez es más entendido y es necesario sorprenderle. Al público hay que darle propuestas que les cautiven y en este caso se consigue porque es un montaje muy sobrio a nivel de escenografía y los actores construidos y deconstruimos el decorado, somos todo. Se le da mucha importancia a los personajes, la palabra y al drama.