La exposición ´Fronteras´ ahonda en los conflictos bélicos

Fundación Unicaja y el Consejo Social de la Universidad de Málaga (UMA) han inaugurado la exposición ´Fronteras´, una muestra que repasa diferentes conflictos bélicos a través de 40 instantáneas de dos de los fotoperiodistas españoles más reconocidos, Manu Brabo y Emilio Morenatti.

La muestra se ha sido presentada en la Sociedad Económica de Amigos del País, donde se podrá visitar desde hoy y hasta el 6 de diciembre. El acto ha contado con la presencia de Emilia Garrido, responsable de Artes Plásticas y Espacios Museísticos de la Fundación Unicaja, y Juan de Dios Mellado, presidente del Consejo Social de la UMA.

Esta exhibición se enmarca dentro de una de las líneas estratégicas de la Fundación Unicaja, que tiene por objetivo divulgar y acercar la cultura al público. En este sentido, la institución cuenta con dos museos propios, el Museo Unicaja de Artes y Costumbres Populares de Málaga y el Museo Unicaja Joaquín Peinado de Ronda, así como los Centros Fundación Unicaja de Cádiz, Antequera y Almería, en los que se desarrollan numerosas actividades del mundo de las artes plásticas, la literatura, la música y las artes escénicas.

La exposición ´Fronteras´ está compuesta por cuatro decenas de imágenes emblemáticas que muestran la dura realidad de las personas que viven en medio de un conflicto bélico o que deciden emigrar a otros países para buscar un lugar mejor donde vivir, lejos de las bombas, el hambre o la miseria.

Los artífices de estas instantáneas son dos de los fotoperiodistas españoles con una mayor trayectoria y reconocimiento en su profesión tanto a nivel nacional como internacional: Manu Brabo, premio Putlizer de Fotografía, y Emilio Morenatti, premio Wolrd Press Photo.

La exposición se divide en 20 imágenes en blanco y negro, que son obras de Brabo, mientras que las otras dos decenas restantes son piezas de Morenatti, que se exhiben a color. La edición gráfica de todas ellas ha corrido a cargo del Centro de Tecnología de la Imagen (CTI) de la UMA.

Esta muestra es una de las actividades centrales del II Foro TresMed, que se está celebrando en la UMA y está organizado por la Fundación Tres Culturas, que trata de analizar los problemas actuales que aquejan a la zona del Mediterráneo planteando soluciones y alternativas para los mismos.

Fotoperiodistas reconocidos

Manu Brabo es un fotoperiodista independiente cuyo trabajo se ha focalizado en los conflictos sociales de todo el mundo. Durante los últimos años ha colaborado con agencias como The Associated Press, EPA o France Press, así como diferentes ONG como Médicos Sin Fronteras, o la Federación Española Contra el Cáncer de Mama. Además, ha publicado con medios de la talla de The New York Times, Whasington Post; Der Spiegel o El País.

Por su parte, Emilio Morenatti lleva desarrollando su profesión más de 30 años cubriendo conflictos armados, principalmente en Oriente Medio, Afganistán y Pakistán para la agencia estadounidense The Associated Press, donde en la actualidad dirige el departamento de fotografía de España y Portugal. Asimismo, es miembro del equipo de formadores oficiales del World Press Photo.

Ha sido nombrado mejor fotoperiodista del año en América en dos ocasiones, en 2009 por ´Pictures of the Year International´ y en 2010 por National Press Photohgraphers Association de Estados Unidos.

Además de recibir el premio Pulitzer en 2009 por su cobertura de la guerra en Afganistán, también ha sido galardonado con el Godó de fotoperiodismo, el Lucas Dolega, el Ortega y Gasset y el World Press Photo, este último en dos ocasiones.