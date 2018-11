Lars von Trier, Jesús Franco y el cine asiático, esencias de Fancine

La nueva película de Lars von Trier, The House that Jack Built, una cinta inédita de Jesús Franco, La mujer serpiente, y una profusa mirada a la cinematografía asiática son los tres ejes fundamentales sobre los que se levanta la vigésimo octava edición de Fancine, certamen que organiza la Universidad de Málaga y que este año se celebrará entre el 14 y el 22 de noviembre bajo el subtítulo de Asia en las venas. En total serán 90 títulos los que pasarán por Fancine durante las proyecciones del cine Albéniz. Entre ellos se encuentran la decena de largometrajes que competirán en la sección oficial, protagonizados por intérpretes tan popularescomo Juliette Binoche, Robert Pattinson o Pedro Pascal.

Piercing, de Nicolas Pesce, Legen of the Demon Cat, de Chen Kaige, Ghostland, de Pascal Laugier, High Life, de Claire Denis, In Fabric, de Peter Strickland o Inuyashiki, de Shinsuke Sato son algunos de los títulos que junto al filme de Lars von Trier optarán al galardón a la Mejor Película de Fancine, un premio con una dotación enconómica de 9.000 euros y que otorgará el jurado oficial formado por cinco profesionales del ámbito audiovisual: el guionista Borja Crespo, el sonidista Marc Orts, la subdirectora de la Fundación Sitges, Mónica García, y las productoras Marina Ortiz y Teresa Leal. «Se trata de un jurado compuesto por una mayoría de mujeres», destacó ayer la vicerrectora de Cultura y Deporte, Tecla Lumbreras, durante la presentación del programa de Fancine.

También son diez las cintas que conforman la ya tradicional sección informativa, que aglutinará propuestas de gran calidad, como Zoe, lo nuevo del realizador Drake Doremus con Ewan McGregor como protagonista. Igualmente volverá a la cartelera la categoría de Horror Zone, una de las más atractivas para los amantes del gore, la sangre y el terror extremo, en la que se exhibirán, entre otras, The Night Eats the World, perteneciente al subgénero de zombis, o la argentina Muere, monstruo, muere. Además, cuatro serán los títulos clasificados en Ánima Zone, el espacio dedicado a la animación, que contará con la cinta japonesa Violence Voyager o la brasileña Tito and the Birds.

Por otro lado, se mantienen los apartados Insólitos/Indómitos, que proyectará películas tan peculiares como All You Can Eat Buddha y Knife + Heart protagonizada por Vanessa Paradis, y el ya asentado Fanzriller, con títulos cargados de suspense como la sudafricana Number 37.

Las sesiones matinales del fin de semana, las conocidas como El Fantástico en Familia, volverán a estar enfocadas al público infantil con la proyección del mítico El viaje de Chihiro, que cerrará el Ciclo Ghibli iniciado en octubre en el Contenedor Cultural a modo de prólogo del festival. Entre otras novedades de esta edición destacan dos ciclos –Asia en las venas y Classic Asia– que el festival dedicará a la temática de esta edición, con la que pretende rendir un especial homenaje a la cinematografía del continente asiático.

Los cortometrajes también tendrán un hueco reservado en la programación del festival. Una veintena de producciones, diez de imagen real y otros diez de animación participarán en el concurso, con un premio de tres mil euros para cada modalidad. Los 20 cortos finalistas son el resultado de la selección que el comité formado por estudiantes de diferentes universidades andaluzas ha realizado de entre las 521 obras presentadas este año.

El filme coreano Monstrum, del realizador Huh Jong-Ho, será el encargado de inugurar esta edición del Fancine, cuya gala de apertura estará conducida por el inclasificable artista Puto Chino Maricón. La producción coreana Memorias de un asesino será la encargada de la clausurar.



Actividades paralelas

Por otro lado, actuaciones, exposiciones, conferencias y concursos completarán las sesiones de cine durante los nueve días del festival. La música será una de las grandes protagonistas en este calendario de actividades, con un concierto de Bandas Sonoras a cargo de la Orquesta Sinfónica Provincial dirigida por Arturo Díez Boscovich. El evento se trasladará en esta edición al Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones, para profundizar más si cabe en el carácter universitario de Fancine.

También serán escenarios principales el Rectorado de la Universidad de Málaga, donde tendrán lugar las charlas del dibujante El Torres y la actriz Almar G. Sato; y el Contenedor Cultural, que durante Fancine dedicará su programación al festival con un escape room sobre Leño & Palmera y la proyección del trabajo inédito de Jesús Franco, La mujer serpiente.

De igual modo, volverán además el Proyecto Pedagógico de Fancine, que pretende divulgar el arte cinematográfico en su vertiente fantástica entre alumnos de educación primaria, secundaria y bachillerato, y el Concurso de Cómics e Ilustración para aquellos colegios que han participado en esta actividad. También durante el fin de semana, calle Alcazabilla se llenará de actividades lúdicas que acercarán de un modo interactivo al público de todas las edades al mundo de la fantasía, ciencia ficción y el terror mediante juegos de mesa tematizados, rol en vivo, talleres y actuaciones musicales, entre otra propuestas, como el concurso de K-Pop.