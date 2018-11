Noelia se convierte en la sexta expulsada y Marta se afianza en OT

La séptima Gala de OT ha estado repleta de grandes actuaciones, pero no todas han servido para la continuidad de los concursantes en Operación Triunfo. En esta nueva entrega, la malagueña Noelia se ha convertido en la sexta expulsada de OT. La interpretación de 'Stone cold' de Demi Lovato, (ver actuación) le sirvió para que el jurado calificara su actuación como 'una de las mejores de la velada', pero no para convencer al público, quien finalmente salvó a Marilia con un 52,8% de los votos.



La malagueña Marta ha demostrado una semana más que es una de las mejores voces del concurso. En esta ocasión, ha cantado 'Love on top' de Beyoncé junto a su compañera Julia (ver actuación), interpretación que le ha hecho ser la protagonista sobre el escenario y ganarse las alabanzas del jurado con un 'has bordado la actuación y has brillado en todos los sentidos'.







La séptima gala de OT, comenzó como viene siendo habitual, con la actuación grupal de todos los participantes cantando 'Don't stop me now' de los míticos Queen. A continuación, las nominadas Marilia y Noelia se jugaron la permanencia en la academia, la primera cantando 'María se bebe las calles' de Pasión Vega y la malagueña, con 'Stone cold' de Demi Lovato, tema con el que no se ganó el apoyo del público.





Las actuaciones

Nominados

Tras la actuación de las nominadas, comenzaron las del resto de concursantes.de Rosana y Carlos Rivera;de Beyoncé yde Pedro Guerra. Además, las tres actuaciones en solitario dede David Guetta y Sía;de Christina y los Subterráneos yde César Sampson,La noche contó con la presencia de dos invitados de talla mundial. Por un lado, Eros Rmazzotti presentando su decimoquinto album 'Hay Vida'. Y por otro lado, CNCO deleitaron al público y los concursates con su nuevo sencillo., tras la propuesta del jurado quien compuesto por la cantautora Brisa Fenoy, Manuel Martos, Ana Torroja y Joe Pérez, y no ser salvados ni por sus compañeros ni por los profesores de la academia.