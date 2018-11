Triple XXX: el definitivo regreso

Aseguran que a esta vuelta a los escenarios le seguirá un nuevo disco y un nuevo futuro. «Hemos venido para quedarnos», afirman

Están de vuelta. Y esta vez para quedarse. Los que piensen que Triple XXX han vuelto a reunirse solo para montar la gira de celebración de sus veinte años de trayectoria están más que equivocados: la señera formación de hip hop malagueño regresa para quedarse. «Es una vuelta para seguir aquí. Para seguir trabajando. Venimos fuerte y con la idea de sacar nuevo single y nuevo disco. Va a haber Triple XXX para rato», confiesa Gordo Master, el cincuenta por ciento de este mítico combo que completa Spanish Fly.

Fue en 2011 cuando ambos MC decidieron unirse en este proyecto común que rápidamente los situó entre los más valorados y respetados de la escena rapera a nivel nacional, por lo que la noticia de su regreso está siendo todo un acontecimiento. «La gente nos agradece que hayamos vuelto. Hay muchos que nos confiesan haberse criado con nuestra música y que no nos han visto sobre un escenario». Esta vuelta de Triple XXX se materializó el pasado 26 de octubre en la granadina Sala Tren y hoy repetirán en la madrileña Copérnico. El próximo16 de noviembre tienen fijada su reaparición entre los suyos, en la Sala La Trinchera (21.00 horas). «Vamos a disfrutar como enanos recordando los temas antiguos de Triple XXX en nuestra casa», sostiene Gordo Master, que recuerda que la actuación la completa José Rodríguez, al que califica como «uno de los grandes DJ de la ciudad».

Tras su paso por Málaga les espera Barcelona (Sala Upload), el 21 de diciembre, y Sevilla (Sala Custom), el 1 de febrero, y aunque reconocen que «todavía hay un montón de gente que no sabe que Triple XXX ha vuelto», sí sienten que hay muchas ganas por parte de la comunidad rapera de volver a escucharlos. «Nos siguen mucho a través de las redes sociales y estamos muy contentos de cómo ha arrancado la gira en Granada».

El siguiente paso tras esta pequeña gira será meterse en el estudio, aunque aún no tienen planeado cómo afrontar este reto: «De momento no tenemos ningún sello ni discográfica detrás. Por ahora lo estamos haciendo todo nosotros mismos y no hay ninguna infraestructura montada». Lo que sí entienden es que en este tiempo todo ha cambiado en el universo de la música, una situación a la que no les queda «más remedio» que adaptarse: «En veinte años es normal que todo cambie. La cosa no es como antes. Llegar antes al público era mucho más complicado. Ahora el camino ya está hecho y tienes mucho más a mano grabarte en casa y hacer un vídeo para subir al YouTube. Pero creo que el cambio más radical que se ha producido es en el consumo de la música. Antes te tirabas un mes reventando un disco, mientras que ahora se consume mucho más rápido. Además, la gente ya no compra un álbum, compra canciones sueltas. Y el digital pega más que la venta física».

Los actuales conflictos sobre la libertad de expresión de cantantes o humoristas no parecen quitarle el sueño a Gordo Master, que sostiene que «hay que saber decir las cosas» y que otras que no se pueden decir. «No entiendo que por una canción puedas ir a la cárcel, pero tampoco puedes pedir en un directo que le peguen dos tiros a un guardia civil. Porque ese hombre tiene familia y es un tío normal como tú. Puedes decir que no estás conforme con la política del país, con todos los ladrones que hay o con todos los movimientos tan oscuros que están saliendo. Pero no puedes decir ?vamos a matar?. Eso está mal. Hay que saber decir las cosas. Y de esa forma vas a llegar más lejos que diciéndolas a lo burro».

El single De la kalle vengo (2001) fue el primer lanzamiento de Triple XXX, aunque la gran sorpresa vino de la mano de su primer larga duración, Sobran palabras (2002), producido en su totalidad por Jefe de la M y que supuso un antes y un después en el universo del rap nacional. El álbum, que contiene clásicos como Ya no te acuerdas y De tranki, contaba con las colaboraciones de Acción Sánchez, Shotta y Jefe de la M. El segundo disco no tardó en llegar y en 2004 apareció Primera clase, con colaboraciones vocales de Tote King, Shotta, Shabu One Shant, Ijah o El Niño Snake Tras una larga separación, tanto Spanish Fly como Gordo Master siguieron con sus proyectos en solitario y en 2010 regresaron con su tercer disco, Triple XXX 4 Life. Han pasado 9 años desde su último trabajo y ahora vuelven para reivindicar su más que merecido lugar en el panorama hiphopero.