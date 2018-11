Robos, diamantes, asesinatos y amor en ´Un muerto con suerte´

Málaga no es Montecarlo, pero podría parecerlo y más si los actores y cantantes formados en la ESAD de Málaga, quienes presentan mediante la iniciativa conjunta con Factoría Echegaray, interpretan 'Un muerto con suerte'. Este divertido musical incluye robos, diamantes, asesinatos, persecuciones, perros y amor en torno a la romántica ciudad de Montecarlo.

Esta coproducción se podrá ver desde el martes 13 de noviembre hasta el sábado 24, tiempo en el que alternarán hasta doce funciones consecutivas.

'Un muerto con suerte' es la versión en español de Lucky Stiff, primera colaboración de Lynn Ahrens y Stephen Flaherty donde convirtieron la novela 'The Man who broke the bank at Monte Carlo', de Michael Butterwhorth, en un divertido musical.

Teatro Echegaray brindará al público un musical familiar lleno de diversión con la que invitan a aceptar las oportunidades que la vida ofrece y tomarnos las cosas con alegría. Esta producción combina la faceta didáctica y calidad de los miembros de la ESAD con la profesionalidad de las producciones de Factoría Echegaray, vivero escénico que mediante la colaboración del Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía han dado lugar a Factoría Formación. Este último, un proyecto para visibilizar el trabajo de los actores de la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga.

'Pensábamos que esta iniciativa era una oportunidad para los actores que se forman en este centro, pero no es así, realmente es una oportunidad que ellos con su talento, dan a la ciudad de Málaga' así lo a afirmado, Gemma del Coral, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, quien ha presentado esta mañana el estreno de la obra, junto a la delegada de Educación de la Junta de Andalucía, Patricia Alba; el director del Teatro Cervantes, Juan Antonio Vigar; la directora escénica y responsable de la ESAD, Cristina García; y la directora musical, Olga Domínguez.

'Gracias a esta oportunidad y a obras de calidad como esta, entramos de lleno en la cultura de Málaga, a la vez que proporcionamos un punto de partida a los alumnos de la escuela', la responsable del centro.

La vertiente educativa de esta colaboración con la ESAD viene a conseguir los objetivos de Factoría Echegaray, una incubadora de espectáculos diseñada para fortalecer los intercambios y la cooperación con otros productores y espacios y fomentar la estabilidad de la cartelera malagueña. La temporada pasada se inauguró esta rama con el estreno de una versión de Mujeres al borde de un ataque de nervios, dirigida por Cecilia Dolci.