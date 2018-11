Love of Lesbian y Viva Suecia, confirmados para el Oh, See! Fest 2019 de Málaga

El Oh See! Fest celebrará el 14 de septiembre de 2019.

Love of Lesbian y Viva Suecia son los primeros artistas confirmados para la segunda edición de Oh, See! Fest, que tendrá lugar el 14 de septiembre de 2019 en Málaga capital.

El auditorio municipal Cortijo de Torres se transformará por segunda vez en el epicentro de la música indie de Málaga. El festival mantendrá su compromiso de calidad en cuanto al desarrollo con un horario netamente diurno (de 14.00 a 02.00 horas) y aforo de a 7.000 asistentes.

Según han recordado desde la organización en un comunicado, Oh, See! está diseñado para la asistencia de todos los fans de la música, tanto grandes como pequeños.

Por último, han precisado que ya están a la venta la primera tirada de entradas a precio reducido a 28 euros más gastos y las entradas VIP -con acceso a la zona VIP y precios especiales en consumiciones- a 46 euros más gastos a través de ohseefest.com o en la plataforma TickBox.es