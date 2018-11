La malagueña Marta, increíble en su actuación junto a Famous

El primer dueto de la octava Gala de OT ha estado protagonizado por la malagueña Marta y Famous, cantando la rítmica canción 'September', de Earth Wind Fire. La complicidad entre los dos concursantes se demostró durante toda la semana y ello hizo que al cruzar la pasarela, ambos se hicieran con el escenario, convertido en una enorme discoteca. La de Torre del Mar demostró una semana más el nivel vocal del que dispone. Para el jurado, Marta 'ha estado increíble'.





Joder con Famous y Marta. Sinceramente no sé cuál de los dos me ha gustado más!!!!!! Uau. #OT18gala8 me voy que me toca tocar!