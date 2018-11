La malagueña Marta, nominada en la octava gala de OT

Un miércoles más ha tenido lugar una nueva entrega de Operación Triunfo. En esta octava gala, la malagueña Marta actuó con su compañero Famous e interpretaron la canción 'September de Eart Wind Fire. En esta ocasión, la actuación de la de Torre del Mar no fue suficiente, haciendo que se convirtiera en una de las nominadas de la noche, junto a Marilia.



A pesar de la gran complicidad sobre el escenario entre ambos compañeros y de la muestra vocal, por parte de Marta, el jurado se ciñió a los pequeños fallos que habían mostrado los concursantes, destacando el leve problema de afinación que se dio en algunos momentos de la canción. Ana Torroja recordó a la malagueña que debe 'sentir más y no pensar'.



La noche comenzó con la actuación grupal de todos los concursantes, quienes interpretaron 'Enamorado de la moda Juvenil' de Radio Futura. Seguidamente, defendieron su puesto en la academia los nominados Carlos Right, con 'Everything' de Michael Bublé y Marilia, quien repite nominación, con la canción 'Hasta la raiz' de Natalia Lafourcade. El público dió su apoyo a Marilia salvada por un 57% de los votos y haciendo que Carlos se convirtiera en el séptimo expulsado de Operación Triunfo.



Las actuaciones

Que levante la mano quién lo esté pasando en GRANDE con la #OT18Gala8



Artistas Invitados

Los nominados

Ya podéis empezar a votar por una de las dos nominadas: Marilia o Marta. Y también por vuestrx FAVORITX

¡A darles todo nuestro apoyo!

Famous y la malagueña Marta cantaron 'September', de Earth Wind Fire; María y Sabela, 'I wanna hold your hand', de The Beatles. En solitario actuaron, Natalia, 'Aunque no sea conmigo' de Celso Piña; Julia interpretó '90 minutos' de India Martínez; Miki, 'Can we dance' de The Vamps; y Alba Reche, 'Je veux' de Zaz.Se trató de una gala muy especiales, que contó con el mayor número de artistas invitados que hasta el momento ha tenido una noche en la nueva edición del talent show. James Arthur, David Bisbal, Greeicy, Carlos Baute y Marta Sánchez actuaron sobre el escenario de Operación Triunfo. El exconcursante de OT, David Bisbal lanzó un gran consejo a los participantes de esta nueva edición: David BisbalEl jurado compuesto por el miembro invitado, Ruth Lorenzo, cantante y ganadora de Factor X Reino Unido, junto con Ana Torroja, Manuel Martos y Joe Pérez, tuvieron un trabajo difícil a la hora de valorar las actuaciones, ya que en general, 'todas están siendo muy buenas', aseguró Joe.Finalmente, y tras la salvación de los profesores y los compañeros,