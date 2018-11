Muere a los 83 años el escritor mexicano Fernando del Paso

El escritor Fernando del Paso (Ciudad de México, 1935), Premio Cervantes 2015, ha fallecido en la mañana de este miércoles 14 noviembre, tal y como ha confirmado la Universidad mexicana de Guadalajara a través de sus canales institucionales.

"Sí, tristemente confirmo el fallecimiento de mi padre a las 9.05 de la mañana (15.05 GMT), del día de hoy, miércoles 14 de noviembre", anunció su hija Paulina del Paso.

El poeta, narrador y diplomático murió en un hospital de Guadalajara, capital del estado de Jalisco, donde estaba hospitalizado.

Su situación empeoró a primera hora de hoy, según precisaron fuentes de la Universidad de Guadalajara, donde Del Paso (Ciudad de México, 1935) era director de la Biblioteca Iberoamericana.

El autor de "José Trigo", quien fue el sexto mexicano en recoger un Cervantes, tenía un delicado estado de salud, después de que sufriera varios infartos cerebrales que afectaron su capacidad del habla y su motricidad.

Del Paso, quien se confesaba un enamorado de España y del español, recibió el Premio Cervantes en 2015 por "su aportación al desarrollo de la novela aunando tradición y modernidad, como hizo Cervantes en su momento". "Sus novelas llenas de riesgos recrean episodios fundamentales de la historia de México, haciéndolos fundamentales", señaló por entonces el jurado.

Precisamente, en la ceremonia celebrada en Alcalá de Henares en 2016 en la que recogió el galardón, el escritor se mostró crítico con el Gobierno mexicano, asegurando que sus recientes legislaciones aprobadas parecían situar al país en "un principio de estado totalitario" que entiende no se puede "permitir". "Criticar a mi país en un país extranjero me da vergüenza, pero no denunciarlo, eso sí que me daría aún más vergüenza", señaló hace más de dos años.

Del Paso escribió ensayo, literatura infantil, narrativa, poesía y teatro. Estudió Biología y Economía en la Universidad Nacional de México, carreras que abandonó para dedicarse a otras actividades. Ha vivido muchos años fuera de México, de 1971 a 1985 trabajó como productor de programas de radio, escritor y locutor en la BBC de Londres y en Radio France Internationale, en París. En 1986 obtuvo el premio RNE al mejor programa en español de carácter literario por 'Carta a Juan Rulfo'. También ha sido cónsul general de México en París.

Su obra literaria ha sido reconocida, entre otros, con el Premio Xavier Vallaurrutia (1966), por 'José Trigo'; el Premio Internacional Novela Rómulo Gallegos (1982), por 'Palinuro de México'; el Premio Casa de las Américas (1985) o el Premio Mazatlán de Literatura (1987), por 'Noticias del imperio'. Además, en 2015 fue también Premio Nacional Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco Feria Internacional de la Lectura Yucatán.

La más emblemática de las novelas de Del Paso fue "Noticias del imperio" (1986), un trabajo monumental que logró recrear con maestría el efímero Imperio Mexicano encabezado por Maximiliano y Carlota (1864-1867).

Además, es autor de ensayos como "El coloquio de invierno, con Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez" (1992) o "Viaje alrededor del Quijote" (2004), y obras teatrales como "La muerte se va a Granada" (1998), inspirada en la muerte de Federico García Lorca.

Estaba previsto que Del Paso participara en la 32 edición de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, que comienza el 24 de noviembre.

En este evento literario, habría presentado la reedición de "La muerte se va a Granada" y habría participado en un homenaje a Juan José Arreola, a propósito del centenario de su nacimiento.

"Todo el universo literario mexicano está de luto (...) me uno conmovida a esta pérdida tan sensible que me ha pegado de manera muy directa", aseveró la directora de la FIL, Marisol Schulz, en su cuenta de Twitter.

Se prevé que el autor sea objeto de una ceremonia de homenaje en Guadalajara en los próximos días.