"Mi género musical es el de las canciones bonitas"

Marwan, Alejandro Sanz y Malú son ya fervientes fans del gallego

Llega usted para presentar Neón, su primer disco. No obstante, ya había hecho cosas antes, ¿verdad?

Sí, vengo a presentar Neón, que es mi primer disco, pero hice ya un EP a finales de 2015. Sin embargo, creo que desde entonces ha habido una evolución. Creo que Neón refleja muy bien lo que soy musicalmente a día de hoy.

Es un trabajo que contiene 11 canciones que son 11 historias...

Son 11 historias diferentes, pero a la vez están conectadas. Creo que, de alguna manera, todas juntas redondean muy bien el disco. Neón es como una montaña rusa de sentimientos, de sensaciones, y creo que entre todas se llevan muy bien. Por eso considero que es un disco que se puede escuchar de principio a fin y no cansa. Esa era mi idea, equilibrar las canciones dentro del disco y que combinaran muy bien entre ellas.

La industria ha dado un pequeño giro y se ha vuelto a dar importancia a la letra, al mensaje... Usted es un buen ejemplo.

Lo que noto a día de hoy es como una explosión musical en diferentes estilos. Pasa lo que comenta, había una etapa en la que no se hacía y ahora se vuelve a dar importancia a la historia, a la letra, a cómo se cuentan las cosas. Por otro lado también hay una explosión musical en otro tipo de estilos, donde más bien lo que importa es la melodía, el ritmo y no tanto el mensaje, o el mensaje no está tan cuidado y tan mimado. Lo importante es que creo que la música, en este país y a nivel mundial, tiene mucho protagonismo en nuestras vidas. Eso creo que es clave. Después, la línea que define los estilos musicales es muy fina, simplemente una producción o un arreglo puede hacer que una canción parezca de un estilo o de otro. Estoy contento porque creo que hay cabida para muchos estilos musicales y eso para mí es lo más importante.

Hablaba de estilo y de cómo esas líneas son cada vez más difusas. En su caso, si tuviera que definirse, ¿cómo lo haría?

Yo hago canciones y siempre he dicho que si pudiese meter mis canciones dentro de un género musical trataría de denominarlas siempre como canciones bonitas. Creo que esa es la clave. Me da igual, de hecho en este disco hay baladas, ritmos más latinos, ritmos ochenteros... En fin, hay una mezcla, una fusión de todas las influencias que yo he escuchado a lo largo de toda mi vida. Dentro de mi propio disco hay estilos diferentes, con lo cual yo soy el primero que va a defender la fusión, el intercambio de estilos, y creo que debe ser así. La gente que hacemos música no debemos ponernos etiquetas.

Una de sus canciones no para estas semanas de sonar en la radio, hablo de Quiero darte. La ha grabado con Cami, una artista desconocida hasta ahora en España...

Adoro a Cami, tiene un talento increíble. Es y va a ser un nombre importante dentro de la música durante muchísimos años. Probablemente no sea superconocida en España pero en toda Sudamérica, en Chile, es una estrella literalmente. Por eso ha sido una suerte y una fortuna que ella haya querido involucrarse en esta aventura. Es una canción que está incluida en Neón, pero me apetecía hacer un dúo con ella. Creo que su aportación y su voz le ha dado un giro y suena mucho más fresca, mucho más bonita. Estoy muy contento y me alegro mucho de que la gente la esté acogiendo así de bien.

Usted ya está curtido en esto de las colaboraciones con amigos y artistas: David de María, Marwan, Alejandro Sanz...

Estamos viviendo una época en la que todos escuchamos la música de nuestros compañeros de profesión, nos influenciamos de ella. Creo que hay un ambiente muy bonito de amistad incluso, de intercambio de conocimientos, de juntarse para componer o cantar. Y creo que eso es básico y por eso el nivel de la música en este país cada vez es mayor. Estamos viviendo una muy buena época con mucha gente con muchísimo talento.