Zahara: "Empecé ´Hoy la bestia cena en casa´ a raíz de los recortes, la corrupción y cuando volvió a ganar el PP"

Su lado más afable contrasta con la melancolía y tristeza de sus canciones, y es ese desgarro a pecho abierto el que le ha llevado a conformarse como una de las principales artistas en la escena indie pop. Zahara (Úbeda, 1983) vivió el "canibalismo" de las discográficas en sus inicios, un corto viaje con final en su propio sello discográfico -con el que elaboró 'Santa'- y la forma perfecta para salir del letargo de lo comercial y brillar con luz propia.



Ahora, vuelve tres años después de una parada técnica, un bebé y un libro, 'Trabajo, piso, pareja', para ofrecer al gran público 'Astronatua', un viaje por nuevos planetas y universos paralelos elaborado con su mimo habitual y con tres 'singles' ya publicados. 'Hoy la bestia cena en casa', el primero de ellos, ya ha puesto a la de Úbeda en el centro de todas las miradas.



'Hoy la bestia cena en casa' ha sido un éxito, ¿cuál ha sido la ecuación?



Parte del impacto tuvo que ver con el hecho de no anunciarlo. Tuvo más repercusión porque pilló a la gente por sorpresa y los seguidores lo compartían con entusiasmo. También el hecho de que la canción tuviera temática social hizo que no solo llegara a los seguidores, también a la prensa. Sabía que no dejaría indiferente a según qué sectores, pero no imaginaba que tantísima gente se iba a hacer eco de la noticia, analizaran el vídeo, la canción.



En el videoclip habla de las personas con poder, los políticos, la gestación subrogada... ¿dónde está el germen de este tema?



El germen inicial, lo que de verdad me motivó para hablar de la situación actual, fue cuando en las últimas elecciones volvió a ganar el PP y me quedé en shock'. No solo eso, los recortes en sanidad y educación, los casos de corrupción pensé "qué está pasando, qué nos pasa, por qué capamos cosas tan fundamentales y perdonamos la corrupción".



Esto me generó inquietud y no sabía muy bien cómo llevarlo a una canción. Al año y poco salió el debate de la regulación de la gestación subrogada y fue cuando empezó a crearse algo dentro de mí. Incluso reaccioné físicamente y empecé a investigar. Cuanto más salía el tema más me afectaba.



¿Encontraremos más canciones reivindicativas en el nuevo disco?



No hay canciones así porque esto es una 'rara avis' dentro, no solo del disco, si no de mi manera de componer últimamente. Los artistas tenemos la responsabilidad de intentar plasmar la sociedad en la que vivimos. En 'Santa' tenemos 'Inmaculada decepción', una canción feminista muy encubierta. Aquí me apetecía ser mucho más clara. El resto de las canciones siguen la línea de hablar de historias, de analizar relaciones desde un punto de vista sentimental.





Ciencia ficción

No, existen un montón. He escuchado mucha música distinta. Cuando era joven escuchaba cantautores, clásica, mi abuela cantaba copla, luego estudié jazz, escuchaba metal... el pop llegó a mi vida muy tarde... al final soy fruto de todo eso.Hay un 'late motiv' que es mi manera de interpretar y componer, pero creo que. No me gustan los discos que suenan enteros iguales, para escucharlos de fondo sí, pero en un concierto tiene que haber de todo. Intento que mis canciones representen los distintos estados anímicos de una persona.Aunque mi vida ahora sea más estable, siguen sucediendo cosas que me afectan. En este disco hay de todo, no hay un tema ultra dramático como, pero está 'Guerra y paz', con Santi Balmes (Love of Lesbian), y es el baladón dramático que seguro que sacia la necesidad de llanto de mis seguidores (risas).Es un viaje, melodramático y espacial.Empecé a prepararme para correr una media maratón. Esto requiere muchohacer canciones no necesita eso, es más impulsivo. Para escribir un libro necesitas ponerte objetivos diarios y estuve 4 meses en los que solo escribía.Con la media maratón hacía lo mismo. Se quedó el germen instaurado y finalmente me llamó la editorial para decirme que querían publicar mis textos del blog y pensé que era mejor una novela. Tener la presión y contar con esefue algo que aproveché.Cuando tenía 15 años estaba bien jodida, como todo adolescente. Estaba en mi pueblo y ya cantaba y no era muy fácil. Me encantaba, pero contaba con lasde compañeros. Ahora es guay, pero entonces me veían como un bicho raro que quería llamar la atención. Me diría: "Toda la mierda que te estás zampando ahora, compensará." (risas).A los que no les gusta la música, pero sí la literatura o la, es un disco donde me he permitido crear mi propia peli. Es el viaje de un astronauta que abandona su vida en busca de planetas habitables y no sabe si volverá. Además de las, tiene muchas cosas, una edición más compleja. Es un objeto divertido con muchas canciones además de las nuevas. A los que les guste la música, tiene mi sello y los que no me conocen tendrán que escucharlo (risas).