Rod Stewart actuará en Fuengirola en julio

Rod Stewart anuncia dos nuevas fechas de su próxima gira de presentación su nuevo álbum Blood Red Roses: el festival de Músicos en la Naturaleza de Hoyos del Espino y el Marenostrum Music Castle Park, de Fuengirola. El castillo de Sohail acogerá el próximo 3 de julio el concierto de Stewart, que comenzará la gira el 31 de mayo del 2019 en Southampton y sólo ha anunciado estas dos fechas en España

El músico, historia viva de la música, llegará a Fuengirola con grandes clásicos como 'Maggie May', 'Da ya think I'm sexy?', 'I don't wanna talk about it' o 'Sailing' y canciones del último disco. El cantante británico regresa a la Costa del Sol 15 años después del concierto que ofreció en 2005 en Mijas.

La venta de entradas para el concierto comienza esta semana en Riffmusic.es, Marenostrumcastlepark.com, Ticketmaster y El Corte Inglés. Los precios oscilan desde 65 hasta 120 euros.