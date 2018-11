La tercera edición de FreakCon espera convocar a 28.000 visitantes

Los malagueños amantes del manga, las series de televisión y los videojuegos contarán el próximo año con nada menos de 12.000 metros cuadrados para disfrutar de las últimas novedades de estas disciplinas gracias a la tercera edición del festival FreakCon, la convención internacional que reunirá los días 9 y 10 de marzo a los creadores más punteros del mundo del entretenimiento en el Palacio de Ferias y Congresos. Los responsables de la nueva edición de FreakCon, que estará cargada de novedades, se han marcado como objetivo alcanzar los 28.000 visitantes y consolidar a Málaga como la capital nacional de la cultura popular y el entretenimiento. El año pasado asistieron más de 20.000 personas, por lo que este año se doblará el espacio destinado a acoger esta celebración, alcanzando los 12.000 metros cuadrados. Las series de televisión, el cine, el cómic, el manga y el cosplay convivirán estas dos jornadas a través de una programación que se centrará en encuentros con actores, entre ellos el intérprete Spencer Wilding, que encarnó a Darth Vader en Rogue One, y artistas internacionales, conciertos de bandas sonoras y diferentes exhibiciones. Además, distintas editoriales nacionales presentarán sus novedades, mientras que expositores de diversos píses mostrarán los cómics y merchandising más originales. A su vez, el Callejón del Artista y la Zona de Artesanos, que contarán con la presencia de una centena de artistas locales y nacionales, ofrecerán un espacio dedicado a exponer su arte y productos; trabajos con una enorme calidad de dibujantes, ilustradores y artesanos. FreakCon, que cuenta con el apoyo del Área de Juventud del Ayuntamiento, el Polo de Contenidos Digitales, Promálaga, Andalucía Emprende a través de Junta de Andalucía, Unicaja, la UMA, contará con una zona dedicada a los grandes filmes y producciones que han marcado una época. Los visitantes podrán revivir sus películas y series favoritas en distintas exposiciones compuestas por piezas icónicas como el Trono de Hierro de la serie Juego de Tronos, escenarios de filmes míticos y actuales como E.T., Pesadilla antes de Navidad y Stranger Things y vehículos clásicos del cine. A lo largo de la convención se realizarán desfiles y pasacalles relacionados con Star Wars. En el escenario principal se celebrará tanto un concurso cosplay como uno de baile coreano. Asimismo, los más pequeños encontrarán en el certamen numerosas actividades gratuitas como yincanas, sesiones de manualidades y talleres de maquillaje y caracterización, etc.