Antequera celebra su tercer Probando Fest este 30 de noviembre

Proband Fest, el festival para la promoción de jóvenes artistas malagueños, se traslada en su tercera edición al municipio malagueño de Antequera, donde se celebrará el próximo 30 de noviembre en el Teatro Torcal. Las invitaciones se pueden conseguir de forma gratuita a través de ticketea.com.

Después de dos ediciones, este festival que organiza la Diputación de Málaga da el salto fuera de la capital y tendrá lugar en Antequera con cinco bandas malagueñas emergentes: The Shouting Market, Triple 3, Break the Senses, Ángela González y Ten Shots and Ko. Las actuaciones darán comienzo a las 21.00 horas y Efecto Mariposa ofrecerá un concierto acústico.

El diputado de Juventud, Deportes y Educación, Cristóbal Ortega, ha presentado este certamen junto al teniente de alcalde de Hacienda, Juventud y Patrimonio Mundial Sitio Los Dólmenes de Antequera, Juan Rosas, y Juan Carlos Madrid, representante de la empresa organizadora, Control Remoto.

"La idea es darle un impulso a nuestros cantautores, nuestros grupos, nuestros jóvenes que tienen inquietudes musicales y que gracias a este programa hemos asesorado", ha destacado Ortega, quien ha recalcado la importancia de apoyar a las bandas musicales de los municipios ya que suelen "estar más abandonadas que las de la capital".

Proband Fest nació en 2016 para potenciar la música joven de la provincia de Málaga en todos sus estilos. Con este objetivo, está abierto exclusivamente a bandas y solistas emergentes malagueños; en definitiva, a los jóvenes talentos.

En esta tercera edición, el festival se traslada a Antequera y comienza así un viaje que pretende continuar visitando en futuras ediciones todas las comarcas y consolidando el evento en el circuito de festivales de música de la provincia.

"Creemos que la música es importante para los jóvenes, para su formación y para que ocupen este tiempo de ocio con esta iniciativa que apoya a los grupos de jóvenes para que puedan darse a conocer y tocar en directo ante el público", ha incidido Rosas.

Grupos

Efecto Mariposa es uno de los principales exponentes del pop del país, una banda malagueña que no ha parado de sumar éxitos y reconocimientos. Lo han hecho desde sus inicios en 2001, y sin perder un ápice de frescura llegan en 2018, esta vez como dúo, con 'Vuelo', su octavo álbum (séptimo de estudio). Así vuelven Susana Alva y Frasco G. Ridgway cuatro años después de 'Comienzo', el trabajo de 2014 con el que abrieron un nuevo paréntesis.

Triple3 ha lanzado varias maquetas y un LP desde que comenzó su carrera en 2010. En la actualidad la banda se encuentra trabajando en una novela que se enlaza con un disco de poesía interpretada y rap con música jazz.

Ángela González es estudiante de canto y piano en el Conservatorio Superior de Música de Málaga. Ha recibido varios galardones y acaba de editar su primer disco, 'Por amor al desastre', una colección de canciones con historias personales.

Ten Shot & Ko es un dúo de hard rock que se formó tras la separación de la banda Stilldawn. En sus dos años de trayectoria, han grabado tres discos y fichado por Mizakeprod. Break the Senses es un 'powertrío' malagueño formado a finales de 2014 por Ana Rocío García (voz & guitarra), Priscila Rey (bajo & coros) y Marce de la Torre (batería).

The Shouting Market es un grupo de Antequera que nace a principios de 2015 surgido de la metamorfosis de The Incredible Shouting Market. Tras dos EP autoeditados con la anterior formación ('The Incredible Shouting Market' y 'Fables'), retoma la actividad con canciones nuevas.