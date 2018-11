"La historia de los instrumentos es como la vida, aciertos y errores"

Aprovechamos la ocasión para ahondar en los contenidos de este interesante estudio que viene a actualizar la literatura en torno a la historia de los instrumentos musicales y la organología. Se presenta hoy (19.00) en la Sala María Cristina

Alessandro Pierozzi es autor del libro Los instrumentos musicales. Música en el tiempo, llamado a formar parte del fondo editorial de Alianza en su colección dedicada a la música. Aprovechamos la ocasión para ahondar en los contenidos de este interesante estudio que viene a actualizar la literatura en torno a la historia de los instrumentos musicales y la organología. Se presenta hoy (19.00) en la Sala María Cristina

¿Cuál sería la recomendación personal para los lectores al abordar este estudio? ¿Como una obra de consulta, un trabajo técnico, quizás un atlas...?

Es una obra de consulta que pretende llegar al lector de manera rigurosa y a la vez lo más amena y sencilla desde el punto de vista musical. También está pensado para el melómano, aquel que va a escuchar próximamente un concierto para violín, por poner un ejemplo, el capítulo dedicado a este instrumento puede ayudarle a conocer más profundamente la génesis del instrumento, sus cualidades...

Pero el estilo del libro no es enciclopédico, desde luego.

Sí, tiene un estilo peculiar, como han dicho en alguna reseña. Porque quería escribir también una obra de emoción ya que deseaba, y espero haberlo conseguido, llevar al papel lo que transmite un instrumento, la música. Y la música está por encima de la técnica. Debía trasladar eso y lo he tratado de hacer a partir de vivencias personales y no pocas frases de músicos y profesionales que han apostado por este libro.

Usted comienza Los instrumentos musicales desde la propia prehistoria hasta la actualidad pasando por las distintas épocas y sus hallazgos. En su opinión, ¿qué nos llevó perfeccionar el clavicembalo, el virginal o la espineta hasta el actual piano? ¿Van en paralelo a la independencia de la música instrumental de la música vocal?

Sabemos que la en la Edad Media, salvo excepciones, hay un predominio claro de la música vocal, aunque es posible encontrar páginas instrumentales muy interesantes pero es del Renacimiento cuando comienza un ascenso de la producción instrumental. En el caso del piano estaba claro que los compositores mostraban cada vez mayores exigencias y necesitaban unas herramientas que dieran respuesta a esas necesidades o retos que planteaban y que coincide también con el avance la polifonía, la armonía, el contrapunto€ Es la historia misma de la música. Necesitaban, por tanto, un instrumento, que se logra con el piano, que fuera un instrumento polifónico que permitiera componer simbólicamente hasta diez voces, una por cada dedo de las manos; evidentemente, los instrumentos anteriores a los que se refiere se quedaban limitados.

Dedica especial atención a dos grandes instrumentos ,el violín y el piano, casi como dos grandes estrellas. Pero esta intrahistoria lo es también de errores y olvidos.

Algunos están señalados. Es un poco la vida, que está hecha de errores y aciertos, no es nada nuevo. Me resulta maravillosa, y esto lo he ido descubriendo redactando el libro, la relación tan estrecha entre compositor y el instrumentista pero también con el artesano. Cuando Adolphe Sax crea el saxofón hay un trabajo previo de ingeniería, pruebas e incluso sobre quién iba a tocar ese instrumento. No es una casualidad la invención del instrumento sino que responde a necesidades concretas. Volviendo sobre el violín, está esa labor artesanal al norte de Italia, que es donde comienza el mundo de la cuerda, partiendo de la evolución de la viola da braccio y otros instrumentos de cuerda que son derivaciones hasta llegar al violín. Estos artesanos que casi eran autónomos se organizaban en gremios y en muchas ocasiones vivían en casas al lado de los talleres, lo que puede dar una idea de cuántos errores pudieron cometerse hasta llegar al violín perfecto. Imagine cuñantas maderas habría tallado Stradivari hasta conseguir ese instrumento que lo singulariza.

Usted reivindica la Edad Media como un periódo con más luces que sombras en este ámbito.

La Edad Media es un periodo muy extenso, unos diez siglos, que, en contra de la idea de etapa oscura y tenebrosa, tuvo sus luces en el aspecto musical: se ponen las bases de una escritura musical, del lenguaje musical, de la polifonía, de la armonía o el contrapunto que luego se desarrollarían con fuerza; se compuso una música envuelta por el velo religioso pero que abrió un hueco a la música profana y una música en la que predominó lo vocal pero que apuntó muchos de los proyectos instrumentales que luego se desarrollarían en el Renacimiento y el Barroco. Y con unos instrumentos, la mayoría de origen oriental e islámico, con la importancia de Bizancio como crisol de culturas y escaparate para el resto de Europa: cordofonis, flauta, órgano, Zanfonas, dulcemas, arpas, citaras, psalterios, laúdes (que dieron origen al nombre liutaio-luthier), rabeles...