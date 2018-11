La malagueña Marta se salva de la expulsión, pero vuelve a ser nominada en OT

La novela gala de Operación Triunfo ha puesto al descubierto una vez más del gran talento de los concursantes. En esta nueva entrega, Marta, la concursante de Torre del Mar, ha conseguido salvarse de la expulsión gracias a la gran actuación con la que sorprendió a todos y la voz que demostró con el cambio de registro, al elegir 'I want to know what love is' de Foreigner. Para el jurado, demostró una increíble voz, pero le recordó la necesidad de 'creer en ella misma', y eso hizo que no fuera suficiente para ellos, por lo que al final de la noche se convirtió de nuevo en una de las nominadas del concurso.





???? El jurado está encantado con nuestras nominadas y las felicitan por sus respectivas actuaciones. #OT18Gala9 pic.twitter.com/jyXnxSTD9k — OT 2018 (@OT_Oficial) 21 de noviembre de 2018

Actuaciones

Artistas invitados

El público valoró su interpretación y apoyó a la malagueña con el 53% de los votos. Esto hizo que Marilia haya convertido en la octava expulsada de OT, después de defender su puesto con la canción 'Only girl in the word' de Rihana.La novena gala de Operación Triunfo ha dado paso a la, como consecuencia de ello, se conoció al último concursante favorito de la audiencia de esta edición.El jurado, compuesto este pasado miércoles por integrado por Ana Torroja, Manuel Martos y Joe Pérez-Orive y la silla extra de la cantante Pastora Soler, tuvo difícil la elección de los nominados de la noche debido a las buenas actuaciones y valoró de forma positiva la evolución de todos los concursantes.Finalmente, y tras la salvación de los profesores y compañeros, María y Marta se convierten en las nuevas nominadas.Por primera vez, todos los concursantes cantaron en solitario. Famous interpretó 'El reloj' de Lucho Gatica mostrando una nueva faceta al jurado, María cantó 'Amorfoda' de Bad Bunny; Natalia 'Lush life' de Zara Larsson; Julia defendió la canción 'Me muero' de La Quinta Estación; Sabela 'Next to me' de Emili Sandé; Alba interpretó 'Allí donde solíamos gritar' de Love of Lesbian y Miki, 'Una Lluna a l'Aigua' de Txarango.En esta gala, los concursantes contaron con la visita de tres grandes artistas: Manuel Carrasco con su nuevo single, 'Me dijeron de pequeño', el rapero C. Tangana acompañado del Niño de Elche cantando 'Un veneno' y Vanesa Martín, presentando su nuevo disco 'Todas las mujeres que habitan en mí'.