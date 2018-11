El público salva a Marta, pero el jurado vuelve a convertirla en nominada

Marta, una de las nominadas de la noche, defendió su puesto en el concurso con la canción 'I want to know what love is' de la banda británica Foreigner. Esta balada rockera hizo que nuevamente se luciera sobre el escenario, demostrando un nuevo registro de su voz y ganándose el 53% del apoyo del público, por lo que se salvó de ser expulsada en la novena gala de Operación Triunfo.

Para el jurado, la voz de marta es una de las más bonitas de esta edición, así lo afirmó Pastora Soler. En general, recibió las felicitaciones por la trayectoria que hasta ahora ha tenido en el concurso, pero le recordó que es necesario que 'creer en ella misma', esto no fue suficiente y finalmente, se convirtió de nuevo en nominada de la noche.