´No me doy por vencido´, nuevo disco del veleño Adrián Martín

El intérprete veleño Adrián Martín, que a sus 13 años de edad ha roto barreras y se ha erigido en ejemplo mundial para otros niños que padecen otras hidrocefalias congénitas como la suya, editará el próximo 7 de diciembre su segundo lanzamiento discográfico con Sony.



'No me doy por vencido' espera repetir el éxito de 'Lleno de vida', que en 2016 llegó a disco de oro y además le reportó al prodigio axárquido su nominación a los Grammy Latinos. Ahora interpreta temas compuestos especialmente para él, como "'Nana de la niña pena' y 'Siento', pero recrea canciones tan conocidas como 'No me doy por vencido', de Luis Fonsi, que abre y da título a este nuevo disco, 'Lucía', de Serrat, 'Dos gardenias', con Diego El Cigala, o 'Me quedo contigo', de Los Chunguitos.



Además incorpora el éxito iniciático del también malagueño Pablo Alborán, 'Solamente tú', 'Cocinero cocinero', del inmortal Antonio Molina o 'Valió la pena', de Marc Anthony. Distan mucho sus actuales registros vocales de los que cuando apenas contaba nueve años se convirtieron en virales, a través de un vídeo doméstico que superó la barrera de los 60 millones de reproducciones en YouTube.





Para su familia este regreso supone la mejor noticia a ese ciclo de operaciones de urgencia que a principios de este año lo mantuvieron ingresado durante semanas . El disco ha sido producido por Gabi Sarlo e incluye la colaboración de Yadam, Paquete y Zulo, como ha avanzado la propia discográfica Sony. Los padres del pequeño, Rafael y Toñi, remarcan "el milagro que la música ha supuesto para Adrián", al proporcionarle mucho mejor ánimo y que haya podido empezar a leer y escribir con cierta fluidez. Además, su facilidad para tocar el cajón flamenco lo convierte en intérprete polifacético, algo al alcance de muy pocos niños de su edad.