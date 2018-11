Fancine se rinde al singular romanticismo de ´Border´

La película sueca 'Border', del director de origen iraní Ali Abassi, se ha alzado con el Premio Universidad de Málaga al mejor largometraje en la 28 edición de Fancine, a juicio del jurado oficial del certamen. La película, una historia romántica donde una agente de aduanas que detecta sólo con su olfato a los culpables de contrabando se siente extrañamente atraída por un enigmático sospechoso, ha logrado la máxima distinción del palmarés, dotada con 9.000 euros de premio.

El comité, formado por el mezclador de sonido Marc Orts, la subdirectora de la Fundación Sitges, Mónica García; el guionista Borja Crespo y las productoras Teresa Leal y Marina Ortiz, ha decidido otorgar el galardón a esta cinta "por el uso del prisma de la fantasía para la exposición y análisis de temas sociales desde una dimensión íntima". Abassi se ha inspirado en un cuento del autor de novelas de terror John Ajvide Lindqvist para crear una trama perturbadora pero de gran potencia visual en la que los límites entre realidad y fantasía se difuminan, en el entorno único de los mágicos bosques nórdicos.

El fallo del Jurado Oficial recoge además otros siete premios que tienen carácter honorífico. La distinción al mejor director ha recaído en Peter Strickland, por la sorprendente y colorida propuesta de 'In Fabric', que también se lleva el premio a la mejor fotografía por el trabajo de Ari Wegner en este ámbito y el galardón a la mejor banda de sonido. El premio a la mejor actriz ha sido para Eva Melander por su interpretación en la ganadora 'Border', donde el peso principal de la trama recae en su personaje, al igual que Matt Dillon ha recibido el premio al mejor actor por su trabajo en 'The House that Jack Built', el último proyecto del controvertido cineasta danés Lars Von Trier. Por último, el mejor guion ha ido a parar a 'Piercing', la película escrita y dirigida por Nicolas Pesce y basada en la novela de Ryû Murakami, mientras que el premio a los mejores efectos especiales se lo lleva también 'Border', aunque el comité ha concedido una mención especial a 'Inuyashiki'.

Completan el palmarés oficial los premios a los mejores cortometrajes en cada modalidad. El Jurado Joven de Fancine 2018, compuesto por seis estudiantes de diferentes universidades públicas andaluzas, ha decidido conceder el máximo galardón en la categoría de Imagen Real, dotado con 3.000 euros, a la obra francesa 'Belle á Croquer', del realizador Axel Courtière. En animación, la pieza vencedora ha sido 'Bacchus', una producción danesa dirigida por Rikke A. K. Planeta a la que se le recompensa con la misma cuantía económica. Asimismo, este comité universitario ha otorgado el premio RC Service a la mejor fotografía, con un crédito de 1.500 euros para invertir en alquiler de cámara de cine digital, al título 'All these Creatures', de Charles Williams. El fallo de este jurado ha incluido además la distinción Méliès de Plata a la producción española 'The Hermit', de Raúl Díez y la nominación en representación de Fancine a la misma obra para el premio Méliès de Oro al mejor cortometraje europeo fantástico.

Pero la lista de títulos ganadores de Fancine no acaba con los premios oficiales. Asimismo, el palmarés incluye las distinciones que los espectadores asistentes a los pases de las películas a concurso del certamen otorgan con sus votos. De esta manera, 'The House that Jack Built' se alza con los 1.000 euros del Premio del Público al mejor largometraje de la sección oficial, una película que ha conseguido llenar la sala 1 en las dos ocasiones que se ha proyectado durante el festival. La reciente propuesta del afamado y polémico director danés se lleva además el Premio Gato Rabioso, un galardón honorífico que concede la prensa acreditada en cada edición.

La decisión del público ha premiado por último a dos cortometrajes a concurso. Por un lado, la pieza de animación rusa 'Tweet-Tweet', de la directora Zhanna Bekmambetova, ha sido galardonada con los 500 euros del premio del público en esta modalidad, mientras que en la categoría de Imagen Real la obra ganadora de la misma cifra por mayor acumulación de votos ha sido la producción coreana 'Nose, Nose, Nose, EYES!' de la realizadora Jiwon Moon.