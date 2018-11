"Los conservatorios no prestan atención a la música de nuestras raíces"

"Los conservatorios no prestan atención a la música de nuestras raíces"

Una gira que recalará en el Teatro Cervantes el próximo 5 de diciembre

El músico vigués Carlos Núñez, uno de los mejores gaiteros del mundo, acude a Málaga el próximo 5 de diciembre para poner en práctica sobre el escenario del Teatro Cervantes las conclusiones obtenidas tras el minucioso proceso de investigación realizado sobre los celtas y su música y que ha dejado plasmado el libro La hermandad de los celtas, en el que acaba con la generalizada idea de lo celta como «una raza o una cultura única».

¿Necesitaba realizar esta reivindicación de la cultura celta por el escaso conocimiento que se tiene sobre de ella en general?

Totalmente. Necesitaba hacer este libro porque la gente tiene una visión muy superficial sobre el universo celta. Y ya de la música ni te cuento. Había mucha bruma, mucha magia, mucho misterio, pero poca base científica. He estado durante tres años escribiendo este libro y trabajando mano a mano con arqueólogos, lingüistas, historiadores y musicólogos. Hemos aprendido muchísimo y hemos visto cómo se le ha dado la vuelta a toda la idea de los celtas. Siempre habíamos escuchado eso de que los celtas eran unos señores que llegaban de centroeuropa con cuernos en la cabeza como los vikingos. Y que entraban por los Pirineos hacia el oeste. Esta era la visión que teníamos de toda la vida. Pero hoy se resitúa todo el mundo celta en el Atlántico.

¿Cuáles son los principales descubrimientos resultantes de este trabajo?

Por ejemplo, que las lenguas celtas más antiguas que se conservan en el mundo están en la Península Ibérica. En concreto en Andalucía, en la zona del Tartessos [Huelva, Sevilla y Cádiz]. Porque todo lo que llegaba del Mediterráneo se encontraba con el Atlántico en la Península Ibérica y se transformaba. Y que la gaita, a partir de instrumentos preexistentes, se reinventa en la Península formando uno nuevo. De forma que las gaitas peninsulares que se tocan sobre todo en el norte de España son las más antiguas. Lo fascinante es que hoy sabemos que lo celta no era ni una raza ni una cultura única. Era un sistema de intercambio. Y que el Atlántico no es tan puro como pensábamos sino mestizo. Igualmente, los musicólogos han encontrado en el pop y el rock británico y norteamericano elementos rítmicos y melódicos que ya estaban activos en la época de los bardos. Lo que demuestra que las músicas celtas no se inventaron en el siglo XIX o en los años setenta, como hemos escuchado muchas veces. Sino que se trata de un largo proceso de miles de año a través de una continua reinvención.

¿A qué se debe entonces, siendo una cultura que nos toca tan de cerca, que no exista voluntad de preservarla y difundirla?

No se entiende. Por eso hice este libro. Veo que hay una gran falta de cariño por nuestras raíces. En los conservatorios de música los niños interpretan partituras alemanas, austriacas o francesa y no prestan atención a la riqueza de la música de nuestras raíces.

Aunque usted asegura que el trap latino, ahora tan de actualidad, bebe de las raíces celtas.

Hay un ritmo de gaita, el bagpipes rhythm, que es el ritmo ternario que se transmitió sobre todo a través de los villancicos. Y ese ritmo, que en Galicia se le llama muñeira y en Andalucía aparece en forma de tanguillo, llegó hasta Latinoamérica. Al principio lo hizo en forma de villancicos, pero con las independencias de los países se transformaron en ritmos nacionales. Y en el trap aparece ese ritmo endecasílabo de gaita gallega, de muñeira o tanguillo. Es increíble cómo siempre se acaban encontrado conexiones.

Podríamos afirmar que el mundo está interconectado por una milenaria herencia musical.

Quien conoce las tradiciones más profundas sabe que siempre ha habido vasos comunicantes. Cuando en mi segundo disco comencé a trabajar con músicos flamencos, entre los que estaban Carmen Linares y Vicente Amigo, entre otros, nos percatamos de esos vasos comunicantes entre la música celta y el flamenco. Lo que pasa es que hoy ya vamos sabiendo mucho mejor el porqué y el cómo de esas fusiones. Y resulta fascinante.

Es cierto que el flamenco sí se cuida, aunque todos los creadores aseguran que no lo suficiente.

Si hay un país que tiene una gran escuela en saber explicarle al mundo sus particularidades, ese país es Andalucía. Yo animo a las nuevas generaciones a que desde el flamenco, el rock, el indie o la música electrónica se inspiren en las esencias de la música de raíz. Ocurre con Rosalía o Salvador Sobral, artistas que sin hacer música tradicional poseen cierta sensibilidad y cercanía hacia las músicas de raíz. Y me gustaría que esto se normalizase entre los nuevos creadores: que nosotros bebamos de las tradiciones musicales como se hace en Latinoamérica.