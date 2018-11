Adiós a las vacaciones de Los Turistas

Corría el año 2004 cuando un grupo de cuatro amigos de la pandilla del barrio decidieron juntarse, gracias a un especial feeling entre ellos, para dar forma a la banda Turistas. «Sin más pretensión que la de estar juntos y pasarlo bien, se creó un germen» del grupo, afirma Juampa Claros, cabecilla y vocalista de la formación.

Con una particular visión del rock más eterno y un pop emocionante y sin artificios, la banda giró por toda España hasta 2010 y compartió escenario con artistas de reconocido prestigio como Sidonie y Los Planetas. Contando con más de 60 conciertos y un buen número de reconocimientos a sus espaldas, seis años después del nacimiento del grupo llegó el momento de darse unas «vacaciones» debido a proyectos paralelos, como en el caso de Juampa Claros, reconocido por poner su voz en Fila India, o el guitarrista Israel Calvo, que toca en Hairy Nipples.

Tras esta pausa, Los Turistas (esta vez con el artículo delante) han vuelto por «el gran atractivo del proyecto», según asegura su vocalista, y lo hacen presentando su primer EP, Casi tocamos el cielo, compuesto por media docena de canciones que presentarán mañana jueves, 29 de noviembre, en Fnac Málaga a las 19.00 horas.

Se trata de un trabajo en el que han estado inmersos durante un buen tiempo y que se puso a la venta al público en plataformas digitales el pasado 5 de octubre. Tras dos años de composición, la discográfica independiente Clifford Records, por la que han pasado reconocidas bandas actuales como Viva Suecia o Texxcoco, decidió apostar por ellos. Esto ha sido una pieza determinante en su regreso: «Ha sido ese empujón que le falta a un grupo pequeño y que te anima a ponerte las pilas y prepararlo en serio», confiesa el cantante.

A pesar de su acercamiento al indie rock y pasando desde el punk hasta el garaje, el género que mejor define a Los Turistas es el power pop; una identidad ya mostrada en grupos como Fila India y basado en bandas de renombre internacional, como Lemonheads o Weezer. Según explica Claros, que sostiene que a la hora de componer buscan que las canciones tengan un buen estribillo sin que pequen de «virtuosas».

Las letras de los temas de este trabajo vienen cargadas de nostalgia, «dibujando paisajes playeros, amores rotos, resurgir de caídas y emociones a veces crudas y otras amables». «Es un tema al que he recurrido mucho a la hora de escribir letras, ya que da un poco de lírica para que uno se pueda sentir identificado y pueda gustar y emocionar», aclara Juampa.

Junto al vocalista, el virtuoso guitarrista Israel Calvo, Antonio Gallero en la batería y Paco Cervantes al bajo son los cuatro integrantes de esta resurgida banda. Todos ellos tienen a Los Turistas como un hobby especial, ya que aunque puedan llegar a bastante gente, su verdadero triunfo es el que les da su trabajo fijo, con el que viven y pagan sus deudas, según apunta Claros.

El disco, puesto en marcha por estos cuatro amigos está compuesto por seis canciones «con sinceridad y para escucharlos con ganas de divertirse». Casi tocamos al cielo es el título con el que han bautizado este primer trabajo, una frase extraída de una de las canciones del EP y que invita a la reflexión. Aunque Claros sostiene que no les importa no haber tocado el cielo de la música con este proyecto, el título les pareció ideal al tener varias lecturas: «casi lo has tocado, no has podido o estás a punto de hacerlo», destaca.

La portada del disco está ilustrada por Antonio Gallero, batería de la banda y artista profesional. Un trabajo del que solo se han editado en 320 copias en vinillo de 12 pulgadas y que en su formato digital ya está en las principales plataformas como iTunes y Spotify. «Lo que nos llega es que a la gente le gusta nuestras canciones. Se han descargado bastantes veces el EP, también por la web de la discográfica, y se está escuchando mucho por plataformas en internet». Aunque ya se mostró un adelanto en la fiesta de presentación del festival Oh See! y mañana estarán en Fnac Málaga con un acústico, no será hasta después de las fiestas navideñas cuando Los Turistas presenten un directo eléctrico. Han vuelto de sus vacaciones para trabajar más y mejor que nunca. El cielo es una meta que tienen al alcance de la mano.